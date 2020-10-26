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疫情衝擊 老人失業率高於壯年 近50年首見

編譯周芳苑／綜合25日電
內布拉斯加州奧馬哈一處求職中心外，許多失業者等候進入。(美聯社)
內布拉斯加州奧馬哈一處求職中心外，許多失業者等候進入。(美聯社)

最新研究顯示，新冠疫情下，全美屆滿55歲年長者失業率持續六個月高於職業生涯中期的族群，為近50年首見。

新冠疫情讓各年齡層就業受衝擊，不過聯合新學院(The New School)研究發現，屆滿55歲的年長者比35至54歲族群處境更糟，不僅更快失業、更慢被重新雇用，而且持續面臨更高的失業率。

1973年以來，兩個年齡層出現這樣的失業差距長達六個月、甚至更久，前所未見。

自1970年代以來，每逢經濟衰退，老年勞工失業率一直低於職業生涯中期的勞工，部分原因是資深有經驗； 然而，在眼前這波疫情造成的經濟衰退下，年長勞工失業率每個月都比較高。

以六個月的移動平均值(rolling average)來看，4月到9月份年長勞工的失業率比職業生涯中期勞工高出1.1個百分點，分別是9.7%、8.6%，如果是非裔、女性或缺乏大學學位的勞工，兩年齡層失業率的差距更大。

聯合新學院的研究對象並未涵蓋35歲以下的勞工，僅僅聚焦於在職場上有基礎、已打造出職業生涯的人。

通常，年紀大的人會受到年齡歧視，找工作相對困難，但這次研究人員認為，雇主在疫情下的考量重點是健康風險，不太可能雇用年長勞工。

這樣的趨勢可能迫使更多人提早、非自願退休，導致財務惡化，並且讓婦女和少數族群退休保障相對不足的差距進一步加劇。

聯合新學院的研究人員估計，自4月份以來，全美屆滿55歲的失業人口多達140萬人， 這不包括4月份就已處於失業狀態的人。

這項研究指出，職業生涯最後幾年對老年勞工的退休生活至關重要，尤其是絕大多數沒有足夠退休資產、並希望藉由延長工作來彌補不足的老年人來說更是如此。

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