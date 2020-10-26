疫情延燒 掩蓋類鴉片藥物危機 20年死亡逾47萬人

俄亥俄州因類鴉片藥物過量而致命者比以往更多。圖為俄州警方沒收的類鴉片藥物。(美聯社)

新冠疫情 造成逾22萬美國人死亡，經濟損失嚴重，加上川普 總統對疫情應對不力，在此情況下舉行的總統選舉，自然成為焦點問題，然而它卻掩蓋另一個嚴重問題，就是在過去20年，美國因為類鴉片藥物而死亡的人，已超過47萬人，而且情況只會愈來愈糟。

據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，因為吸食過量類鴉片藥物而死亡的數字，經歷2018年的短暫下降後，2019年再次增加，並首次超過5萬大關，占所有藥物造成7.1萬死亡病例的大部分。儘管目前未有2020年的數據，但美聯社調查發現，在疫情大流行期間，因毒品有關而死亡的數字，比新冠疫情還要多。

俄亥俄州 是搖擺州份之一，因類鴉片藥物過量而致命者也比以往更多。根據州衛生當統計，在今年5月死於過量服用類鴉片藥物藥者，比過去14年來任何一個月都要多。

川普的第一個總統任期即將結束，然而一些支持者認為川普的禁毒政策落後了。

根據美聯社對CDC數據的分析，在川普任職的頭兩年，俄州59個郡中有48個，因過量服用類鴉片藥物的死亡率進一步惡化。

儘管如此，川普與白登的競選造勢，顯然未認真看待這個問題。

長期支持共和黨的選民布倫達‧史都華(Brenda Stewart)，其25歲兒子數年前因服用過量類鴉片藥物而死亡，她在看完兩位候選人首場電視辯論後大表失望，因為在辯論中看到的是兩個人互相大喊大叫，而不是實質性政策討論。

白登在民主黨初選期間，頻頻談論類鴉片藥物危機，但在與川普對決之後，反而少觸及這個問題。

川普也曾於2017年成為第一個將類鴉片藥物危機視為國家公衛緊急狀況的總統，類鴉片藥物專用的聯邦資助，在他任職的第一年中增加了一倍以上。但他後來一再試圖削減藥物管制政策辦公室的預算，這種前後矛盾的做法，卻乏人關注。