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傳中不滿美對台軍售 董軍拒見奧斯丁 五角大廈證實

編譯中心／綜合報導
美國國防部長奧斯丁提出與中國國防部長董軍會談，遭中方拒絕。圖為今年5月31日在新加坡舉行的香格里拉對話會議場邊，奧斯丁(左二)和董軍(右一)進行會談。(路透)
美國國防部長奧斯丁提出與中國國防部長董軍會談，遭中方拒絕。圖為今年5月31日在新加坡舉行的香格里拉對話會議場邊，奧斯丁(左二)和董軍(右一)進行會談。(路透)

五角大廈利用國防部奧斯丁(Lloyd Austin)將出席在寮國舉行的東南亞國家協會國防部長擴大會議之際，向中方提出與中國國防部長董軍進行雙邊會談的請求，遭中方拒絕。媒體報導，理由是因美方近期的對台軍售

五角大廈發言人辛赫(Sabrina Singh)20日在例行記者會說，美方的確提出美中防長會面的請求，很可惜未能納入奧斯丁出訪東南亞國家協會國防部長擴大會議(ADMM-Plus)的行程中。

辛赫指出，儘管如此，拜登總統與中國國家主席習近平16日才剛在秘魯舉行的亞太經濟合作會議(APEC)期間，舉行雙邊高峰會，美方與中國領導階層的對話、會面，在最高層級及較低層級的管道，都有在進行。

有線電視新聞網CNN報導，一名隨奧斯丁出訪的五角大廈官員對媒體表示，董軍拒絕與奧斯丁會談的理由，與美國近期的對台軍售案有關。

拜登政府是在10月25日宣布最新一筆對台軍售案，包括先進地對空飛彈系統(NASAMS)與AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統，總價值為19億8800萬元，是拜登第17度對台軍售，也是金額最大的一筆。

軍事學者分析，這筆軍售案將提升台灣首都防衛與防空預警能力，可有效因應解放軍匿蹤戰機、小型無人機、巡弋飛彈等新一代空中威脅。

CNN報導，中國常以取消會議、切斷溝通管道，作為表達對美國不滿的方式。例如，前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)於2022年8月訪台後，中國取消、暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議，直到拜、習兩人去年11月在APEC期間舉行雙邊會談，中方才同意重啟軍事對話。

軍售 國防部 奧斯丁

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