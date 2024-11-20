「川普要什麼？」 金融時報：中駐美大使聯絡川普陣營 屢遭拒
美國總統當選人川普(Donald Trump)即將上台，其抗中鷹派立場使北京處於不利位置，中國駐美大使謝鋒試圖與川普政府潛在官員取得聯繫，但效果不彰，現在北京的核心問題是：「川普想要什麼？」
根據英國「金融時報」(Financial Times)，前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文(Evan Medeiros)表示，川普勝選讓中國「手足無措」。
現為喬治城大學(Georgetown University)教授的麥艾文曾在選前與謝鋒見面，他說：「他們在華府和紐約四處奔走，尋找能與川普聯繫的人脈。他們基本上就是一招：說服川普身邊的企業領袖，對中國持軟化態度。」
各國駐華府大使莫不試圖與可能加入川普新政府的人會面，但北京當局尤其面臨劣勢，因為隨著華府對中立場變得更加鷹派，共和黨人近年不願與中國官員往來。
曾任聯邦眾院外交事務委員會、聯邦參議院外交委員會職員的科瓦萊夫斯基(Ann Kowalewski)指出，國會山莊許多人不願和中國官員會面，因為他們覺得那不會是有建設性的會議，「他們普遍認為，會議將只是大使館官員向他們朗讀談話要點」。
今年稍早，北京當局賦予崔天凱與川普團隊重新建立聯繫的任務，但成果不彰。崔天凱在川普第一次任期時擔任中國駐美大使。
川普宣布將提名抗中鷹派出任新政府要職，包括國安顧問瓦爾茲(Mike Waltz)、國務卿盧比歐(Marco Rubio)，對北京當局是不祥預兆。
不過中國官員正密切觀察，川普將提名誰擔任財政部長，以及川普時代的貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)是否會入閣。他們也關注世界首富馬斯克(Elon Musk)在川普政府的角色，他在中國具有商業利益，且已打入川普核心圈。
一位人在北京、有中國政壇人脈的受訪者談到，如果有可能，中國希望和川普達成協議。
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