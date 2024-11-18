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川普回歸白宮前 美菲簽協議共享機密軍情與技術

編譯茅毅／即時報導
美國國防部長奧斯丁（左）和菲律賓防長鐵歐多洛（右）18日在馬尼拉都會區的奎松市會面，鐵歐多洛感謝奧斯丁任內對兩國安全關係的貢獻並頒贈勛章。（美聯社）
美國國防部長奧斯丁（左）和菲律賓防長鐵歐多洛（右）18日在馬尼拉都會區的奎松市會面，鐵歐多洛感謝奧斯丁任內對兩國安全關係的貢獻並頒贈勛章。（美聯社）

路透及法新社報導，美國國防部奧斯丁和菲律賓防長鐵歐多洛18日在馬尼拉都會區的奎松市，簽署軍事情報共享協議。奧斯丁並強調美國對盟邦菲律賓的堅定承諾。

該協議即「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA），讓美菲得以安全共享機密的軍事資訊和技術。GSOMIA對美國盟邦有益，並簡化某些機密技術的轉移。菲律賓國防部表示，該協議旨在進一步深化菲美同盟的安全關係，也是增加菲美資訊共享並加深共通性的關鍵一步。

菲律賓國防部發言人安多隆也說，該協議不僅將讓菲律賓得以接近使用美國更高水準的能力與價值不菲的裝備，還將為菲律賓尋求和其他志同道合國家洽簽類似協議開創良機。

路透報導說，在美國總統拜登與菲律賓總統馬可仕任內，兩國間的安全交往已深化，兩位領袖亟於對抗中國在南海及台灣周邊愈來愈咄咄逼人的政策。菲律賓已表達有信心在川普明年1月回任美國總統後，菲美同盟仍將強健。

美菲1951年締結同盟條約，翌年生效。若任一締約國遭攻擊，包括在南海，就可能啟動該條約。南海這條水道，每年航運總值就達3兆多美元，而中國聲索擁有全部南海主權，也不承認荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）2016年7月對南海仲裁案的裁決。

美菲防長在簽約儀式後未多做發言。奧斯丁此行除了簽署該協議，並在奎松市的菲律賓武裝部隊總部「艾奎納多營」，出席旨在促進美菲部隊合作的一座聯合協調中心動土典禮。他也將與馬可仕會面，19日還將訪視菲律賓西部的巴拉旺島，島上駐有負責巡邏南海及防禦據點的菲律賓部隊。

奧斯丁和其他美菲官員參加該動土典禮時致詞說，他想要以凸顯美國對菲律賓堅若磐石的承諾作為開場白；該協調中心應能讓美菲即時共享資訊並提高共通性，「將是個我們兩軍能肩並肩合作因應區域挑戰的場所」。

鐵歐多洛也在該典禮附和馬克仕此前的談話說，美國在印太的存在，對維持該地區的和平穩定不可或缺。

奧斯丁 國防部 拜登

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