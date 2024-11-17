最後拜習會 習近平警告：美要認清賴清德與台獨本性

中國國家主席習近平(右)16日在秘魯首都利馬舉辦的亞太經合會(APEC)會外會上會晤拜登總統(左)時，呼籲美國認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，明確反對台獨。(路透)

習：中美進入新不確定期

拜登 總統16日與中國國家主席習近平 在秘魯首都利馬舉辦的亞太經合會(APEC)會外會上見面，這可能是兩人最後一次以元首身分直接對談；拜登的重點放在避免兩大超強的競爭惡化為公開衝突，而習近平的公開發言則顯然針對美國大選之後的局勢提出嚴峻警告，指稱中美關係進入新的不確定期。

習近平在會晤中還強調，台獨分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對台獨，支持中國和平統一。

拜習都對川普 隔空喊話

紐約時報報導，拜登、習近平另似乎都對一個不在場的人講話，那便是美國總統當選人川普；川普誓言明年1月就職後，將對北京採取更強勢的做法。

拜呼籲中停止環台軍演

白宮在會晤後的聲明說，拜登在會晤中呼籲中國停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動，重申美國反對任何一方單方面改變現狀，台海和平穩定符合全球利益。

拜登強調美國的「一中政策」不變，以台灣關係法、三項聯合公報及六項保證為指引，期待兩岸分歧以和平方式解決。

美關切中挺俄國防產業

會晤中兩人回顧了過去四年的雙邊關係的進展。拜登譴責北韓向俄羅斯派遣軍隊，並對中國支持俄羅斯國防產業深表關切。他強調美國致力維護國際法、航行、飛越自由以及南海和東海的和平穩定。

拜登也說，美國將繼續採取必要行動，防止美國先進技術被用來破壞美國或其合作夥伴的國家安全，但不會過度限制貿易及投資。

他表示，解決美國公民在中國被不公平羈押或限制出境的案件仍然是當務之急。拜登也深切關切中國對民用關鍵基礎設施持續進行的網攻，這威脅美國民眾的安全。

白宮聲明說，兩位領導人重申維持戰略溝通管道以負責任地管理兩國關係的重要性，並呼籲繼續使用外交、軍事、執法、商業和金融管道交流。

拜登提「六不」不與中國衝突

另據中國官方央視報導，拜登在會晤中提出「六不」，美國不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台灣獨立，不尋求同中國發生衝突，不會利用台灣問題同中國競爭。

拜登表示，美方將繼續奉行一個中國政策。美方願在過渡期同中方加強溝通對話，增進彼此相互認知，負責任地管控分歧。

據中國官媒新華社報導，習近平在會晤中警告，如果一方視另一方為對手或敵人，兩國關係可能「遭遇波折甚至倒退」。

習近平也說，「大國競爭不應是時代底色」，同時強調北京當局在「堅定維護自身主權、安全、發展利益」的立場沒有改變。

美聯社報導，習近平16日最後一次會見拜登，但已經放眼川普與川普的「美國優先」政策；他表示北京已做好準備，要與新一屆美國政府共事，維持溝通、擴大合作、管理差異，如此致力於中國關係穩定過渡，有利於兩國人民。

2026中國將主辦APEC峰會

習近平警告說，中美關係穩定，不僅對兩國至關重要，對人類的未來及命運亦然。他要美方做出明智選擇，繼續探索正確道路，讓兩大強國能相處順利。習雖未提到川普，但透露他很關切川普的保護主義言論，可能讓中美關係再陷另道深谷。

另據中國官方央視新聞報導，習近平於秘魯當地時間16日還在APEC峰會上宣布，中國將擔任2026年APEC東道主，亦即成為2026年APEC峰會及相關會議的主辦國。