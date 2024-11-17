APEC大合照 拜登「被羞辱」退居角落 習近平站C位

在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會領導人合影時，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二。(美聯社)

一張各國元首的「全家福」合照，反映了殘酷無情的政治現實。

在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC )峰會上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登 則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。

81歲的拜登不僅即將離任，就連屬意的副總統賀錦麗也在選舉中落敗，在國內及世界舞台上已變得無關重要，只為他贏得一個「超級跛腳鴨」的封號。

與會各經濟體領袖的位置順序，基本上按國家的字母排列，但回顧過去的APEC大合照，位置並不固定，例如 2017 年的越南APEC峰會，時任總統川普 就站在中心位置。

習近平這次獲安排在主辦國秘魯總統博魯阿爾特(Dina Boluarte)右邊身旁，自然成為了焦點。

也有分析說，2016年同樣由秘魯主辦的APEC峰會，時任總統歐巴馬也是站在此次拜登的同一位置，然而由其他國家主辦的APEC，都不會把美國總統放在後排。

白宮堅稱拜登並沒有受到冷落，白宮國家安全會議發言人塞維特(Sean Savett)表示，這與2008及2016年的APEC峰會的位置相同。除歐巴馬外，他說前總統布希也是如此。

不過民主黨籍紐約州國會眾議員坦尼爾(Claudia Tenney)認為，從拜登的位置清楚看出，自從前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)把他趕下台後，各國領導人已不再認真看待他。

當然拜登仍希望把最後一次參加APEC峰會，作為他外交政策生涯的完美收官，奈何實際各國領袖主要圍繞川普重新執政的問題，這也是拜登沒法迴避的，川普勝選已為他的秘魯與巴西之行蒙上陰影。

最讓人尷尬的是，就連出席APEC的拜登政府高級官員，也被問到川普會否出現在拜登與其他各國領袖的閉門會議上，說明了他的跛腳鴨窘境。

當然美方官員力圖緩解任何焦慮，淡化盟友對川普當選的擔憂，同時堅稱「川普當選」不是拜登與多國領袖討論的話題。又指拜登與日本、南韓領袖會談時，關注的是當前的美日、美韓雙邊關係。