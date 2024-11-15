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把殲-35當F-35 五角大廈退伍軍人節賀圖搞烏龍

記者黃國樑／即時報導
美國國防部「F-35閃電II」聯合計畫辦公室在社交媒體X上發布祝賀退伍軍人節海，卻搞了大烏龍，圖中雙引擎隱形戰機顯然是殲-35。被發現後該辦公室已將海報撤下。(取材自美國軍事新聞網)
美國國防部「F-35閃電II」聯合計畫辦公室在社交媒體X上發布祝賀退伍軍人節海，卻搞了大烏龍，圖中雙引擎隱形戰機顯然是殲-35。被發現後該辦公室已將海報撤下。(取材自美國軍事新聞網)

美國五角大廈的F-35辦公室居然也分不清F-35的樣子？美國國防部下屬「F-35閃電II」聯合計畫辦公室在退伍軍人節於社交媒體X上發布祝賀海報，但卻用了疑似是中國殲-35戰機的圖片。

更誇張的是，這一起尷尬事件發生之際，也就是11月11日，正值殲-35A戰機在珠海舉行的第15屆中國航展上首次正式公開亮相的時刻。第15屆珠海航展於北京時間12日到17日登場，而殲-35就在12日當天首次在珠海航展上空，猶如一支銀白的利劍一般，飛過觀展人群的頭上。

根據「南華早報」等媒體報導，在這個向美國退伍老兵致敬的節日裡，F-35辦公室在社交媒體發布的祝賀海報上放的卻並非美軍F-35戰機的圖片，而是一架更像是中國新一代隱形戰機殲-35A的圖片。當被發現烏龍後，遭到美國網友的群嘲和憤怒指責中，F-35辦公室最終無聲無息地刪除了爭議貼文。

美國權威軍事媒體「軍事新聞網」（military.com）發現這起致命錯誤後，憤怒地發出一篇報導，題目就是「五角大廈的 F-35 辦公室並不知道 F-35 是什麼樣子」；報導劈頭就說，你可能會認為，鑑於F-35閃電II聯合計畫辦公室的唯一職責是確保美軍F-35機隊做好戰鬥的準備，為該辦公室工作的軍人至少會十分熟悉這款戰機的一部分細節。可悲的是，事實並非如此。

它說，退伍軍人節當天，F-35 JPO（Joint Program Office，即前述聯合計畫辦公室）在以前叫做推特的X平台上發布了一張看似無害的F-35 圖片，以向美國退伍軍人的服務和犧牲致敬──只不過這架飛機特色看起來不像F-35。

該軍事網站在報導中放上一張去年美國軍方發布的F-35的照片，然後提出他們的疑惑。文章提問說，JPO影像上的那個「雙引擎」是從哪裡來的？F-35使用的是普惠公司的F135渦輪扇發動機，而JPO推文中的戰鬥機似乎更像是中國人民解放軍空軍的雙引擎J-35戰鬥機。

據中國「觀察者網」報導，社群媒體上隨即爆發批評聲浪，許多網友對這「尷尬又無禮」的失誤表示失望，指責五角大廈辦公室不尊重退伍軍人。

有人嘲諷：「拜登政府剛剛發了一架中國戰機圖片來紀念美國退伍軍人節」；有人則說：「中國戰機如此優秀，以至於美軍用殲-35代替F-35作為宣傳海報的素材」；還有人說，「這不會為我們的軍隊或政府樹立信心」，大量評論衝擊了F-35JOP的X帳號。

military.com說，這種公共失誤經常發生。去年7月4日，美國太平洋艦隊官方帳號在推特上發布了一張照片，照片中似乎顯示了一艘俄羅斯卡辛級驅逐艦和五架蘇霍伊27戰鬥機的剪影，背景是一面美國國旗，上面寫著該司令部的獨立紀念日資訊。

五角大廈 推特 拜登

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