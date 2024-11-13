參院黨團領袖選舉 共和黨新川普時代第一場考驗

參議院共和黨黨團13日將以秘密投票選舉黨團領袖，這是共和黨進入新川普時代後的第一場考驗。麥康諾(Mitch McConnell)率領參院共和黨團近20年以來，黨團領袖如今首次出現換人機會。（路透）

參議院共和黨 黨團13日將以秘密投票選舉黨團領袖，華爾街日報分析，這是共和黨進入新川普 時代後的第一場考驗。麥康諾 (Mitch McConnell)率領參院共和黨團近20年以來，黨團領袖如今首次出現換人機會，最被看好的接班人包括熊恩(John Thune)、孔寧(John Cornyn)、史考特(Rick Scott)。

報導指出，熊恩、孔寧在黨團都是麥康諾重要副手，順勢接班有助於延續路線。史考特則與總統當選人川普關係密切，在某些經常與麥康諾扞格的同僚支持下，出馬角逐黨團領袖。

不管參院共和黨黨團領袖何人勝出，接下來在共和黨享有多數席次的參議院，都要負責通過大規模稅改法案，通過川普提名法官與內閣首長的人事任命，還要處理牽一髮而動全身的政府支出、外援、赤字上限等問題。如何發揮多數黨的優勢，要下放多少權力給過去幾年頗受挫折的其他黨員，是新任黨團領袖的課題。

熊恩、孔寧、史考特都支持川普計畫，但與川普走得最近的是史考特。過去幾天，某些川普盟友除了表態力挺史考特，甚至還對熊恩、孔寧提出批評，但兩人都說不會受到施壓而退出。

孔寧擁有幫共和黨同僚募款的紮實紀錄，政策立場與常讓川普看不順眼的麥康諾漸行漸遠。最明顯的例子就是，孔寧表示黨團領袖應有任期限制，但麥康諾卻說任期限制將讓募款面臨困難。

過去幾天，熊恩與共和黨參院同僚一一會面。報導指出，熊恩並沒有做出一連串承諾，而是表明未來如何改革，黨團必須集體行動。

史考特曾在2022年挑戰麥康諾的黨團領袖寶座但未成功，這次捲土重來主要政見包括刪減聯邦預算等。他也說，國會議員經常在立法過程中遭到排除，「太多協議是在密室協商就已拍板」。

川普並未透露屬意何人出任黨團領袖，僅表示新任參院黨團領袖使命就是允許休會任命(recess appointments)，也就是某些部會首長及法官的人事任命案在參院休會期間通過，繞過投票表決的標準程序。

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