眾院報告大學未阻止反以活動 處置失敗

聯邦眾院公布調查報告指出，各校行政當局未能有效阻止反猶太的學生和教職員工，處置嚴重失當。(路透)

眾院 共和黨主導的大學校園反猶太 活動調查報告公布，結論是去年10月7日巴勒斯坦哈瑪斯 (Hamas)組織恐襲以色列後，校方未能阻止從事校園內反猶太活動的學生、教職員工，實為「徹底失敗」(overwhelmingly failed)。

有線電視新聞網(CNN)報導，眾院教育委員會10月31日公布長325頁報告表示，校方高層向支持巴人帳篷城的籌辦人所做退讓、制止來自猶太裔學生的支援，實令人震驚。

教育委員會主席、共和黨籍眾議員福克斯(Virginia Foxx)表示，全國民眾看到反猶太暴民對所謂菁英大學頤指氣使長達一年多，而幕後發生的事可能更糟。福克斯讚美猶太裔學生為英勇，而大學高層是「懦夫」、「辜負他們照理來說該服務的學生」。

眾議員們審核來自11所大學、超過40萬份文件，撰寫報告判定西北大學實行雇用「反猶太復國」拉比(猶太教經師)的想法，而且派「激進反以色列教職員」負責與校園裡的帳篷城磋商。

西北大學向CNN書面表示，眾院報告裡的指責「明顯錯誤」。

校方聲明裡指眾院「無視校園社區投入心力…想改善校方政策及流程，想造出更安全學習環境給本校學生、教職員工」、「校方反對只靠孤立、脫離背景的傳播，就對教務長、可貴教職員工的不公平描述」。

眾院報告另批評哈佛大學高層，沒在去年10月7日哈瑪斯攻擊以色列之後的公開聲明裡譴責哈瑪斯，而且聲明裡的「暴力」一詞被編輯刪掉了。

報告另指出，哥倫比亞大學高層給帳篷城組辦人的退讓，比校方公開承認的來得更大，「向媒體誇獎反猶太的激進行為」，還在4月30日發生的密爾頓大樓(Hamilton Hall)遭「犯法占領」時，對參與學生的懲處不夠。

哥倫比亞大學發言人聲明表示，校方「強烈譴責反猶太主義、各種形式的歧視」，另外，「本大學絕不容任何暴力、傷人的呼聲」；目前在代理校長阿姆斯壯(Katrina Armstrong)帶領下，校方已設立「憲法平權集中化辦公室」，以處理所有歧視與騷擾的案子。