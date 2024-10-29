「不支持」還不夠 路透：習近平要求拜登表明「反對」台獨

美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）去年11月在加州舊金山亞太經合會場邊會晤。(路透)

路透獨家報導，2名知情美國官員透露，中國國家主席習近平 去年曾私下要求美國總統拜登 改變華府 在討論台灣獨立立場上所使用的語言，要求官方聲明從「不支持」台灣獨立，變更為「反對」台獨。

拜登與習近平去年11月在舊金山亞太經合會進行場邊會晤，期間習近平及其幕僚要求拜登及其團隊調整華府官方聲明措辭。

知情人士要求不具名透露，中方希望美國表示「我們反對台灣獨立」，而非目前版本的美國「不支持」台灣獨立。

2名美國官員和另1名知情人士說，從那以後的幾個月裡，習近平幕僚多次跟進並提出這些要求；不過華府拒絕。

對此華府回應重複不支持台灣獨立，「拜登–賀錦麗政府一貫秉持一個中國原則」。

中國外交部回應，「這個問題應該向美國政府詢問。中方在台灣問題上的立場是明確、一致的」。

台灣外交部拒絕置評。

報導指，目前尚不清楚習近平為何選擇向拜登提出這個問題，但他已將反對台獨作為其執政期間的重點，而且近年來共軍大幅加強在台灣周邊活動。

拜登政府認為中方提議調整措辭是無望的。其中一位消息人士稱，華府高層曾向台灣通報中方這項提議。

1名拜登政府資深官員表示，北京領導人毫無疑問樂見拜登改變說法，但他也補充，拜登會堅持美國在談論台獨時的遣詞用字。

倘若美國改變用詞表達反對台灣獨立的立場，將對貿易蓬勃發展的亞太地區及美國合作夥伴與競爭對手產生影響。

路透指出，任何用詞上的轉變都會被視為美國政策的轉變，從支持透過和平談判解決台灣的未來，轉而表明美國無論在什麼情況下都反對台獨。