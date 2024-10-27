拜登對台軍售／中外交部：美以武助獨、將堅決反制

針對拜登政府宣布新一批對台軍售，中國政府稱已向美方提出嚴正交涉外，也表示將堅決反制。圖為中共解放軍日前實施圍台軍演，解放軍「遼寧號」航母編隊駛入巴士海峽附近海域。(路透)

拜登 政府宣布新一批對台軍售 ，中國反應強烈，除稱已向美方提出嚴正交涉外，也表示將堅決反制。

據官方央視報導，10月26日，中國外交部發言人就美國批准向中國台灣地區出售19億8800萬美元武器答記者問。

有記者問：10月26日，美國國防部 發布消息稱，美國務院已批准總額19億8800萬美元的對台軍售，包括「國家先進防空導彈系統」和雷達系統。中方對此有何評論？

報導引述中國外交部發言人表示，美國向台出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八．一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重破壞中美關係、危害台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

發言人說，美國執意「以台制華」、「以武助獨」，與美方領導人的「不支持台獨」表態完全背道而馳，與雙方穩定中美關係的努力完全背道而馳。中方敦促美方立即停止武裝台灣，立即停止破壞台海和平穩定的危險行徑。中方將予以堅決反制，並將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

美國國防部國防安全合作局25日宣布的這項軍售案，包括價值11億6000萬美元的導彈系統和價值約8億2800萬美元的雷達系統。這是拜登政府任內第17次對台軍售。聲明說，導彈系統的主要承包商是雷神公司。