對中好感創新低 55%盼限北京實力 但不願變軍事衝突

民調結果顯示，大多數美國人對中國的好感度創歷史新低，認為美國應加強限制中國實力的增長。(美聯社)

美國智庫芝加哥 全球事務理事會(ChicagoCouncilonGlobalAffairs)24日發表的民調 結果顯示，大多數美國人對中國的好感度創歷史新低，認為美國應加強限制中國實力的增長。

有關民調要求受訪者從0到100分對中國的好感度作出評分，結果平均給了26分，低於2022年的32分。這是自1978年美中建交開始，芝加哥全球事務理事會展開有關民調以來最低的評分。

儘管好感度走低，但受訪者不希望競爭演變成戰爭，雙邊關係的首要任務是避免軍事衝突。

經濟聯繫一直是美中關係維持穩定的支柱，但現在也受到懷疑。超過一半(56%)受訪者認為，與中國貿易削弱了美國的國家安全，79%贊成阻止美國公司向中國出售敏感高科技產品，這個比率高於3年前的71%。

民調又發現，美國對中國實施貿易壁壘政策，會因黨派分歧而存在差異，但總體上這個做法漸漸不受歡迎，55%的美國人支持對中國商品提高關稅，這低於2021年的62%，其中共和黨 人較多支持提高關稅。

美國人對中國的不信任，是在川普任內發動貿易戰時開始增長，到了新冠疫情期間更進一步升級；即使拜登上台後，隨著兩國在地緣政治及貿易上的對抗，對中國不存好感仍持續存在。

值得注意的是，有關民調是在今年6月21日至7月1日展開，直至周四(10月24日)距總統選舉不足兩周才公布。

儘管今次大選，美中關係不再是兩黨候選人的主打議題，但中國仍然是兩黨外交政策的核心議題。例如在9月唯一一場的電視辯論裡，賀錦麗與川普就爭論誰對北京更強硬。

芝加哥全球事務理事會外交政策主任卡弗拉(CraigKafura)指出，對中國採取強硬政策得到強大的支持，尤其是在共和黨人中。然而，對於如何制定更好政策來應對中國威脅，兩黨仍未達成共識。

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