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美要限制投資中國AI領域 傳最快下周公布規定

編譯葉亭均／綜合外電
美國傳出即將公布限制投資中國AI領域規定。(路透)
美國傳出即將公布限制投資中國AI領域規定。(路透)

根據美國政府一份公告，美國禁止投資中國人工智慧（AI）領域的規定正進行最終檢視，代表相關限制措施即將出爐。

路透報導，這些規則還要求美國投資者在進行一些AI和其他敏感技術投資時，必須通報美國財政部。這些規定衍生自總統拜登在去年8月簽署的一項行政命令，目標阻止美國投資者的專業知識流向協助中國軍方。

公告顯示，這些規定是針對美國向中國AI、半導體、微電子量子運算領域進行的外部投資，最終規定正在檢視中。根據以往經驗，這樣的公告代表最快在下周左右就會公布相關規定。

前財政部官員、華盛頓律師事務所Akin Gump律師布萊克（Laura Black）表示：「我認為他們試圖在大選前公布規定。」美國總統大選將在11月5日舉行。他補充，監督這些規定的財政部通常會在規定生效前提供至少30天的準備期。

美國財政部在6月時公布了擬議中的規定，讓公眾有機會提出評論。當時草擬的規定設定了美國個人和企業有責任判斷哪些交易將受到限制。

財政部發言人不願置評。

布萊克預期最終規定將進一步釐清涵蓋AI的範圍與限制合作夥伴的門檻。

擬議的規定禁止用於特定用途AI的交易，以及牽涉到利用特定運算能力訓練系統的交易，同時要求通報沒有遭到禁止，但與AI系統或半導體開發相關的交易。

至於指數基金或共同基金等公開交易的證券、特定限制合作投資與特定聯合債務融資則屬於擬議規定涵蓋範圍之外。

投資 AI 財政部

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