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認罪被拒 911恐襲被告審判遙遙無期

編譯潘勛／綜合報導
被羈押在古巴關達那摩灣基地的囚犯；因國防部不同意讓九一一事件首腦及另兩名被告的認罪協議，全案審理重回紊亂。(美聯社)
被羈押在古巴關達那摩灣基地的囚犯；因國防部不同意讓九一一事件首腦及另兩名被告的認罪協議，全案審理重回紊亂。(美聯社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，國防部拒絕讓九一一恐襲事件首腦及另兩名被告達成認罪協議，讓全案陷入紊亂；此外被害人家屬希望見到司法審判出結果，正義伸張，但此間有重大障礙而幾乎不可能，兩者之間的緊張浮現無遺。

國防部律師及一些法學專家指稱，軍方檢察官最初犯下錯誤，讓主謀被告穆罕默德(Khalid Sheikh Mohammed)與其共犯被告，在中央情報局(CIA)關押期間遭受到非法刑求，才導致司法審理無止盡延期。虐囚多年，一直糾纏著本案，即便過了20年，美國設在古巴關達那摩灣(Guantanamo Bay)基地，被告律師總是能找出司法問題，全案一延再延。

若批准當初的認罪協議，可以讓穆罕默德及兩名共犯被告都得免死刑，顯然可以清除一切障礙，讓案件可以終結。

但認罪協議遭一些九一一恐襲事件的被害人家屬強烈反對、共和黨國會議員強烈批評，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)撤消協議，聲稱事先並不知情，而認罪協議是由他任命的官員達成的。

奧斯丁稍後表示，自己相信國民理當有機會目睹審判完成。國防部副發言人辛赫(Sabrina Singh)表示，案件會持續朝審判發展，也會走過審前程序。而中情局發言人應詢表示，由該局負責的拘留、審訊2009年已經結束。

這些事件反映出：很多人希望見到被告被定罪、判死刑，但許多專家認為，因為虐囚、證據引發爭議、政府還有其他異常舉動，以至於盼望本案能快速結案，根本不切實際。

2001年的九一一恐襲事件罹難者近3000人，他們當中，有些人的家屬對審理恐襲被告的結果期待值，不盡相同，但共有的沮喪感是，至今竟還在審理。

有些人表示，仍希望判被告死刑，話雖如此，他們也知道法律牽纏糾葛，自己的希望不可能實現。

2021年在關達那摩灣軍法審判凱達組織信使梅吉達‧汗(Majid Khan)的軍事法庭上，八名軍官組成的陪審團聽完他受到的刑求虐待後，七人向法官要求應該開恩；他們撰文表示，中情局的虐囚是美國道德的汙漬，美軍虐待梅吉達‧汗，政府應該感到羞愧。

辯方律師狄克森 (J. Wells Dixon)指出，十多年前就辦過審前聆訊，討論刑求取得的證據之可信度，還有一切重大法律挑戰，現在要再推動，只怕比過去更難。

國防部 九一一 奧斯丁

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