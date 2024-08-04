范斯聲勢看漲 佛州長德桑提斯拚場 保住2028地位

佛州州長德桑提斯即使2028有意挑戰總統提名，但他的政治未來可能面臨困境。(路透)

今年大選前，佛州 州長德桑提斯 (Ron DeSantis)本來是共和黨 內最耀眼的後起之秀，2022年期中選舉時擊敗民主黨、將佛州變成少數能測試一系列保守政策的地方。然而德桑提斯黨內競爭總統候選人失敗、川普選擇范斯(J.D. Vance)作為副手，即使仍有意爭奪總統但他的政治未來恐面臨困境。

政治新聞網站Politico報導，如果德桑提斯想與范斯競選，他可能會面臨一場艱苦戰鬥。兩人的經歷相當類似，歲數都在40出頭，但范斯年輕近六歲、兩人皆有常春藤聯盟名校的法律學位、曾在軍隊服役、育有三名子女且妻子上相。不同之處在於舞台：等到2028年時范斯可能是副總統，而德桑提斯已卸任州長兩年。

德桑提斯因此積極露面，密爾瓦基共和黨全國代表大會便多次現身，此外也在佛州共和黨和保守組織「自由媽媽」(Moms for Liberty)發言、在愛阿華州共和黨人的午餐會上發表演講，1日更到加州為川普籌款，力求鞏固2028年競選前景。德桑提斯的前競選團隊重新命名的政治行動委員會「恢復我們的國家」(Restore our Nation)上月31日乘勢宣布該組織「啟動」，並引導支持者進入註冊頁面以支持「承諾保持活力、保守且信守諾言」的候選人。

德桑提斯距離2027年初卸任州長只剩下兩年多的時間，這是他利用該職位來贏得關注及籌款的最後機會。上次州長選舉以近20個百分點的壓倒性優勢連任，這讓德桑提斯競爭黨內提名時底氣十足、大吸捐款，這些到2028年可能隨著政治舞台真空兩年而消失。