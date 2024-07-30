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樂當賀錦麗背後男人 任德龍像瑞士刀

編譯俞仲慈／綜合報導
副總統賀錦麗的夫婿任德龍(Doug Emhoff)原本是智慧財產權律師，賀錦麗擔任副總統後，放棄高薪工作，全心全意扮演美國史上首位「第二紳士」的角色。(美聯社)
副總統賀錦麗的夫婿任德龍(Doug Emhoff)原本是智慧財產權律師，賀錦麗擔任副總統後，放棄高薪工作，全心全意扮演美國史上首位「第二紳士」的角色。(美聯社)

總統拜登退選，民主黨改由副總統賀錦麗上陣，與前總統川普爭奪白宮大位，若贏得總統大選，其夫婿任德龍(Doug Emhoff)也將由現任的「第二紳士」(Second Gentleman)升格為「第一紳士」(First Gentleman)，讓外界對賀錦麗背後的這個男人更加好奇。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，本月21日拜登發表退選聲明並點名賀錦麗接棒的時候，人在加州的任德龍，發現手機被大量簡訊與未接來電塞爆，他隨即打電話給賀錦麗：「妳現在人在哪裡?」向妻子表達支持之意：「我愛你，我為你感到驕傲，我會在這裡等你，我知道要怎麼做。」

猶太裔的任德龍出生於紐約布魯克林、在新澤西州長大，北嶺加州州立大學(California State University, Northridge)畢業後進入南加大法學院攻讀，2013年與賀錦麗相親(blind date)認識後隔年結婚。賀錦麗是第一次結婚，任德龍則是梅開二度。

在賀錦麗擔任副總統後，任德龍放棄智慧財產權律師的高薪工作，擔任喬治城大學(Georgetown University)客座法學教授，而且三年多來，足跡遍及全國37州並訪問14個國家，全心全意扮演美國史上首位「第二紳士」(second gentleman)的角色。

自拜登宣布退選短短一周內，任德龍造訪過四州，接下來還要前往麻州、新罕布夏與緬因州拉票並坦承：「一切發生得太突然，我們還沒有時間真正思考。」

副總統賀錦麗與夫婿「第二紳士」任德龍。(歐新社)
副總統賀錦麗與夫婿「第二紳士」任德龍。(歐新社)

若賀錦麗在11月總統大選獲勝，59歲的任德龍將晉升為FGOTUS(美國第一紳士)，承擔的責任也更加繁重：「我被賦予更多任務，而且規模愈來愈大。」任德龍在提及妻子時指出：「我有我的溝通方式，同時也用自己的方式和她討論她的主張。」

不過身為賀錦麗另一半的任德龍絕非選舉菜鳥，早在2020年賀錦麗爭取黨內初選時，任德龍就是妻子的輔選大將，愛阿華州民主黨主席德傑爾(Deidre DeJear)讚揚任德龍：「就像一把多用途瑞士刀，可以隨時隨地派上用場。」

對於接下來的總統大選，任德龍信心十足表示：「她擔任副總統近四年，一直在橢圓形辦公室、一直在世界舞台，這就是賀錦麗，她已經準備好領導美國。」

賀錦麗 拜登

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