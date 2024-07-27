紐時影片分析 川普右耳被子彈非碎片所傷

紐約時報指出，根據現場目擊照片、影片與彈道分析研判，川普是被刺客庫克斯的第一發子彈擊傷右耳，而非子彈碎片。(歐新社)

前總統川普 遇刺未遂近兩周以來，無論競選團隊、聯邦政府或州政府部門，都沒有對川普右耳受傷原因提出正式報告。紐約時報 26日報導，缺乏醫療紀錄與官方說法下導致揣測四起，根據現場目擊照片、影片與彈道分析則可看出，川普是被槍手庫克 斯(Thomas M. Crooks)連開八槍的第一發子彈所擊傷，而非子彈碎片。

報導指出，庫克斯開第一槍導致川普右耳受傷，後來幾槍的子彈則造成現場群眾一死兩傷。

歷經暗殺事件後，川普表示自己中彈，不過競選團隊迄今未公布就醫紀錄，川普的醫師也未置評，引起外界議論紛紛。競選團隊僅透過社群媒體公布，曾在川普任內擔任白宮醫師的共和黨籍德州聯邦眾議員傑克森(Ronny Jackson)備忘錄，內容表示川普右耳被子彈擊中。

聯邦調查局(FBI)表示，正針對舞台附近找到的各種金屬碎片分析，釐清川普究竟是被子彈或子彈碎片所傷。

紐約時報的分析報告中，傳出最初三聲槍響的事發當時，捕捉到川普第一反應的現場直播影片成了關鍵證據。川普發表演說時的麥克風，錄到子彈經過時的爆裂聲，第一槍與第二槍之間相隔約一秒。

蒙大拿州立大學(Montana State University)影片鑑識專家馬赫爾(Rob Maher)，根據現場影音檔案分析，就在短短約一秒的瞬間，川普朝耳部伸手。

馬赫爾說，川普縮了一下身體，就在可以聽見的第一聲槍響與第二聲槍響之間，右手開始伸向右耳。

從紐約時報資深攝影記者米爾斯(Doug Mills)拍攝照片可看到，川普的手一碰到耳朵便立即沾上血跡。

前總統川普在遇刺受傷後，出席共和黨全國代表大會。(美聯社)

根據分析，槍手發射的第一槍子彈擦過川普之後擊中川普左側的露天看台，當時看台上站著數十名支持者。

馬赫爾說，影片畫面顯示槍手發射第一槍之後，看台後方出現子彈碎片引起的一陣煙霧，位置就在參加造勢大會的民眾達奇(David Dutch)身旁，影片顯示達奇被第二槍所傷，第一槍與第二槍彈道軌跡相似，第三槍子彈經過時達奇剛好彎下身。

另一段影片畫面顯示，第三槍子彈擊中達奇附近的起重機。槍手先是密集連開三槍，然後又開五槍，後來才被特勤局(Secret Service)狙擊手擊斃。

影片分析顯示，槍手第二波開槍時，導致50歲消防員康佩托雷(Corey Comperatore)頭部中彈死亡。槍手發射前三槍時，康佩托雷還拿著手機攝影，但槍手第二波開槍時，康佩托雷戴的棒球帽則飛起。