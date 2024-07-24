收賄被定罪 新州聯邦參議員梅南德茲終於辭職 宣告8/20走人
因收賄被定罪的新澤西州民主黨聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)23日宣布，他將於8月20日辭職。梅南德茲一旦離職後，民主黨新澤西州長墨菲將指派臨時繼任者接替，直到明年1月3日此一任期結束。今年11月5日選出的新新州聯邦參議員，1月正式就任。
目前民主黨初選已提名國會眾議員韓裔金安迪(Andy Kim)，對抗共和黨的巴蕭(Curtis Bashaw)。因新州為民主黨鐵票區，金安迪當選有望。
梅南德茲23日在一封寫給新州州長墨菲的信中宣布他的辭職決定。他在信中寫道：「雖然我打算要對陪審團的裁決提出上訴，一路包括向最高法院提出上訴，但我不希望參院捲入這一個漫長的程序，這會損害參院重要議事工作。」
70歲的新州政壇重量級人物的聯邦參議員梅南德茲本月16日被判所有受賄罪名成，包括當埃及政府的代理人。
梅南德茲被控出受賄為三名新州生意人爭取利益。檢方指出，他利用職務影響力干預三件州和聯邦法院審理的刑事犯罪案，保護給他好處的被告。
梅南德茲也圖利埃及政府，具體罪行是提供美國駐埃及使館人員的人事資料給埃及，代筆致其他參議員函，呼籲參院解除對埃及軍援的禁制。聯邦調查局調查員在他家找到成堆的金條和48萬元現金。
遭法院定罪後，他否認所有指控，說「我除了愛國以外，什麼事都不曾做過。我從不曾當過外國代理人。」
但無數民主黨國會同仁都呼籲他辭職，連參院多數黨領袖舒默都不替他說情，還說如果他不主動辭職，參院應投票將他開除。
美國史上只有15名參議員被全體同僚驅逐出參院，最近一次是1797年田納西州的布朗特(William Blount)因叛國罪成立遭趕出，其他14名都是1861至1862年內戰期間，因支持南部邦聯而被逐出參院。
梅南德茲確立的罪行，依法可判處坐牢好幾十年。法院預定選前一周，10月29日宣判刑期。
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