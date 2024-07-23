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台灣政策法領銜人 前參院外委會主席梅南德茲下月辭職

台灣政策法領銜人 前參院外委會主席梅南德茲下月辭職

記者張文馨／華盛頓即時報導
聯邦參議院外交委員會前主席梅南德茲（Bob Menendez）。（本報資料照片 華盛頓記者張文馨／攝影）
聯邦參議院外交委員會前主席梅南德茲（Bob Menendez）。（本報資料照片 華盛頓記者張文馨／攝影）

來自新澤西州的資深聯邦參議員梅南德茲（Bob Menendez）日前因貪汙遭判刑確定，美國廣播公司（ABC）報導，梅南德茲將於下月20日請辭，遺缺該州長墨菲（Phil Murphy）指定人選遞補，直至明年1月。

華盛頓郵報報導，梅南德茲透過一封信，向聯邦參議院同僚及墨菲說明辭職決定，他提到自己會持續上訴，甚至到最高法院，但他不願讓參院捲入漫長的司法程序，稱這會影響參議院的重要工作。

梅南德茲說明，之所以下月20日請辭，是為了要給他的助理一些過渡期，也要移交還在進行中的選服資料，並確保參議員一職能有序交接。

ABC報導，梅南德茲的遺缺由墨菲指定遞補，直到明年1月；梅南德茲這席參議員適逢今年11月改選，聯邦眾議員金安迪（Andy Kim）已獲民主黨提名，有望取代梅南德茲留下的聯邦參議員席位。

梅南德茲辦公室拒絕評論此事。

梅南德茲與妻子娜汀‧梅南德茲（Nadine Menendez）去年被控收受3名新澤西商人黃金、現金與豪車賄賂及擔任埃及政府的外國代理人，經過起訴審理後，曼哈頓聯邦法院陪審團本月16日裁定所有被控16項罪名都成立，將於10月29日宣布刑期，梅南德茲將面臨長期監禁，他已表明會上訴。

今年70歲的梅南德茲自2006年擔任參議員迄今，直到被起訴前，他不僅是外交委員會主席，還是參議院台灣連線的共同主席，積極關切台灣議題。

梅南德茲前年訪問台灣，領銜提出台灣政策法案，提升台灣安全地位，要求美國給予台灣安全和外交領域的優待，拜登政府憂心這部法案將牴觸數十年來美國對台海的戰略模糊政策，白宮遊說民主黨參議員對台灣政策法案踩煞車，法案兩度延審後送出委員會便再無下文。

梅南德茲去年再度提出台灣租稅協定法案，希望解決台美雙重課稅問題，這個問題現在也卡在參議院審查中，暫時沒有進展。

參議員 參議院 新澤西州

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