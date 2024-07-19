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川普槍擊案 死亡威脅來自伊朗？川普的國防官員要拜登救命

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川普槍擊案 死亡威脅來自伊朗？川普的國防官員要拜登救命

編譯江昱蓁／即時報導
美方指控伊朗為報復川普下令暗殺蘇雷曼尼，計劃暗殺美官員。（路透）
美方指控伊朗為報復川普下令暗殺蘇雷曼尼，計劃暗殺美官員。（路透）

軍事新聞網頁「Military.com」18日報導，鑒於川普時期的眾多國防官員持續遭到伊朗的安全威脅，曾在川普任內擔任國防部長的艾斯培（Mark Esper）呼籲，拜登政府應採取更好的措施來防止伊朗暗殺美國官員，而不是僅有消極的防禦。

自從媒體披露伊朗可能是刺殺川普的幕後黑手以來，艾斯培是第一位受威脅的川普官員，公開喊話要拜登加強安全措施的人。

美國情報官員認為，自川普於2020年下令刺殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），德黑蘭一直尋隙報復。

艾斯培出席在科羅拉多州舉行的「阿斯本安全論壇」時表示，「對於我而言，這也關係我個人。因為我也在德黑蘭的名單上，我身旁隨時會有安全人員跟著保護我與我們當中的部分人。這樣情況已持續多年，我們有必要做得更好，而不是單純防守」。

他還舉例，川普時期的國安顧問波頓也曾遭伊朗計畫刺殺，所幸沒有成功；事實上，還有更多的暗殺陰謀並未曝光。「因此，現在的政府有必要在處理此一議題上做得更好」，官員也必須想辦法揪出幕後黑手。

對此，美國國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）指出，拜登政府已將此事列為「國家與國土安全的最高優先事項」。

除了艾斯培外，包括美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）、美軍中央司令部前司令麥肯錫（Frank McKenzie）都受到安全人員的保護。美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）與 美國國務院伊朗政策特別代表胡克（Brian Hook）也因遭受伊朗威脅而受到拜登派員保護。

不過，前述指控已遭伊朗回應「未經證實且充滿惡意」，「雖然川普是1名罪犯，應為暗殺蘇雷曼尼受法律制裁，但伊朗會選擇合法的方式將其繩之以法」。

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