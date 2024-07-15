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共和黨全國代表大會將登場 預估約5萬人參加

中央社／密爾瓦基15日綜合外電報導
前總統川普13日造勢遇襲受傷後，共和黨今天起為期4天在密爾瓦基舉行全國代表大會，相關單位預估將有5萬人參加，並強調會加強現場維安措施。(路透)
前總統川普13日造勢遇襲受傷後，共和黨今天起為期4天在密爾瓦基舉行全國代表大會，相關單位預估將有5萬人參加，並強調會加強現場維安措施。(路透)

前總統川普13日造勢遇襲受傷後，共和黨今天起為期4天在密爾瓦基舉行全國代表大會，相關單位預估將有5萬人參加，並強調會加強現場維安措施。

以下是法新社整理密爾瓦基這場共和黨全國代表大會（Republican National Convention）、選前最重要政治活動之一的幾項關鍵統計數字。

5萬人參加

在川普（Donald Trump）造勢遇刺前規劃活動的市府官員表示，這場在密爾瓦基市中心第一服務廣場（Fiserv Forum）舉行的共和黨全國代表大會，預料會有5萬人參加。

法新社報導，某些人會基於安全因素不參加全國代表大會，也有人會因此更熱衷，因此參加人數可能會有所波動。

參加民眾中有2400人是共和黨代表，這些黨代表將正式提名共和黨的總統和副總統候選人。

共和黨全代會因川普遇襲而備受關注，來自世界各地數以千計的媒體記者將前往這場盛會進行採訪和報導。

當地觀光促進會「拜訪密爾瓦基」（Visit Milwaukee）表示，他們準備至少1萬5000份資料袋給參加這項活動的媒體記者。

維安和槍枝

美國特勤局（U.S. Secret Service）今天堅定地表示，該局已對共和黨全國代表大會的維安「全面準備就緒」，即便日前發生川普遭暗殺未遂事件，他們也不會改變原有的維安計畫。

協調共和黨全代會維安事務的特勤局人員吉布生－奇奇諾（Audrey Gibson-Cicchino）告訴記者說：「我們已做好充分準備，並制訂了全面性安全計畫，我們已準備就緒。」他相信這次活動將受到「最高維安層級」的保護。

其他安全部隊也將待命，隨時處理包括群眾抗議在內的任務。

根據「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel），密爾瓦基周遭地區多達4500名警力，將協助密爾瓦基警方進行維安。

共和黨全代會舉行期間，會場還會劃設「無人機禁航區」，進一步確保活動維安。

根據威斯康辛州州法，在特勤局執行任務的區域以外，民眾仍然可以持有槍枝。

募得資金

共和黨全代會的主辦單位發布新聞稿表示，目前為止已為這場活動募集8500萬美元。

根據主辦單位，募得的資金將用來支付場地租借費用、運輸費用，以及開閉幕儀式等費用。

經濟影響

在川普遇襲前，「拜訪密爾瓦基」預估，在密爾瓦基市舉行的共和黨全國代表大會，可望使該市受惠至少2億美元「直接、間接及（活動）衍生的」支出。

這些支出將包括旅館、餐廳及車輛租賃等。這場活動也有助提升當地商家的客流量。

紅藍白3色氣球

「拜訪密爾瓦基」在社群網站Ｘ發文說：「沒有氣球就不算是全國代表大會。」

現場準備了超過10萬顆代表美國國旗顏色的紅、白、藍3色氣球。這些氣球預計將在18日共和黨正式提名川普為候選人的當下全數釋放。

共和黨 川普 氣球

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