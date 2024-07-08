我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨2024黨綱草案飄川普味 國防經貿強硬劍指中國

氧氣面罩有失效風險 美FAA令檢查逾2600架波音737

共和黨2024黨綱草案飄川普味 國防經貿強硬劍指中國

中央社／紐約8日專電
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

共和黨全國代表大會黨綱委員會小組今天在內部通過並公布2024年黨綱草案，計劃重建軍力與盟邦關係以對抗中國及打擊恐怖主義。經貿上將取消中國最惠國待遇，禁止購買美國房地產及各項產業，並防止中國汽車進口美國。

共和黨全國代表大會定於7月15日至18日在密爾瓦基（Milwaukee）舉行，除了確認前總統川普（Donald Trump）獲提名成為總統候選人外，也將通過並公布新版黨綱。由於共和黨自2016年全代會後未再更新條文，加上川普全國性民調在辯論會後領先擴大，這份「川普版」的美國未來政策方向廣受各界關注。

2024年共和黨黨綱異於過去冗長條文章節，以「讓美國再次偉大」為名，指名「獻給被遺忘的美國男女」，並以「回到一般常識」簡單化條列文字說明，當中包括「擊敗通膨」、「封鎖邊界」及「建立史上最偉大經濟體」等選民易於理解的10大章節。

根據黨綱委員會公布的草案，國防外交部分集中在第10章「透過實力回到和平」。

共和黨認為，現任總統拜登（Joe Biden）政府脆弱的外交政策讓美國人民更不安全並成為世界笑柄。共和黨計劃經由重建軍事力量與盟邦關係，以對抗中國，打擊恐怖主義，建立鐵穹飛彈防衛盾，推進美國價值，保護國土邊界及重振國防工業基礎。

條文指出，美國將會建立更強大、優良和精實的軍力，承諾保護國家與未來安全繁榮。

經貿部分集中在第5章，以保護工人、農人與避免不公平貿易競爭為題，指共和黨堅守「美國優先」的愛國經濟政策，承諾貿易平衡，確保策略性經濟獨立及重振製造業。

具體做法有6點，首先是經貿平衡。美國每年對外貿易逆差超過1兆美元，共和黨支持對國外進口貨品徵收底線關稅，通過川普版貿易互惠法案，回應不公平貿易運作。提高外國業者進口關稅，美國工農與產業賦稅因此可降低。

二者是美國對中國策略性獨立。共和黨將取消對中國的最惠國待遇，剔除進口項目中的必需品項，禁止中國購買美國房地產及各項產業。

第3點為搶救美國汽車工業。修正傷害性規管限制，取消拜登政府的電動車計畫或相關授權，防止中國車輛進口。

第4點是重要供應鏈項目移回美國。確保國家安全與經濟穩定，提高工作機會和薪資。

第5點為購買國貨與雇用美國人。強化政策，把工作移出美國的業者不得做聯邦政府的生意。

最後則是成為超強製造業國家。透過保護工人避免不公平外國競爭，鬆綁能源政策，共和黨將再造美國生產，創造工作機會、財富及投資。

共和黨黨綱委員會小組通過以川普競選承諾為核心的黨綱草案，在經貿、移民和國防外交議題上，都呼應川普長期的主張，但婚姻與墮胎等美國社會關切的議題上，未見文字特別敘述，草案在9日將進行全體委員投票，通過後再於全代會表決。

共和黨 川普 拜登

上一則

氧氣面罩有失效風險 美FAA令檢查逾2600架波音737

延伸閱讀

會習近平談俄烏停火後 匈牙利總理將訪華府

會習近平談俄烏停火後 匈牙利總理將訪華府
拜登致信國會民主黨人全文 強硬拒絕退選

拜登致信國會民主黨人全文 強硬拒絕退選
川普諷拜登：應無視眾多批評者 繼續選下去

川普諷拜登：應無視眾多批評者 繼續選下去
民調：川普犯重罪是否應坐牢 民眾贊成反對各半

民調：川普犯重罪是否應坐牢 民眾贊成反對各半

熱門新聞

南加大工程學院碩士班畢業生相擁慶祝完成學業。據勞工統計局2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數比大學畢業生高16%，比高中文憑者高出近一倍。(美聯社)

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-07-06 11:10
消費者金融保護局規定銀行收取透支費和滯納金上限後，摩根大通銀行警告說，可能不得不將成本轉嫁給消費者，對支票存款帳戶收取服務費用。(路透)

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

2024-07-08 11:42
科州20歲亞裔男子裴凱文縱火洩憤燒屋，導致五人死亡，2日被判處60年徒刑。(美聯社)

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

2024-07-03 10:17
一架達美航空客機因為派送了壞掉了飛機餐食物而緊急迫降JFK。(美聯社)

達美航空客機發放壞掉的飛機餐 乘客不適後迫降JFK

2024-07-05 16:04
時尚雜誌《Vogue》刊出第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)專訪。(取自Vogue官網)

第一夫人挺拜登「繼續戰鬥」共和黨批：虐待老人

2024-07-01 16:33
好萊塢超級經紀人伊曼紐。(路透)

民主黨好萊塢金主打退堂鼓：不該讓高齡者開美國大車

2024-07-04 18:44

超人氣

更多 >
2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」

美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲

最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲
祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權