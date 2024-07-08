我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

機密文件案／川普助理要檢方撤訴 聯邦法官拒絕

編譯潘勛／綜合報導
前總統川普的貼身助理華特·諾塔。(路透)
前總統川普的貼身助理華特·諾塔。(路透)

聯邦檢方針對前總統川普不當處理機密文件案提起訴訟，川普及其貼身助理諾塔(Walt Nauta)等人為被告，日前諾塔的律師團向佛州聯邦地區法院法官甘農(Aileen Cannon)提起駁回起訴之訴，甘農法官6日駁回被告的要求。

美聯社報導，諾塔的律師團隊主張，他們的委託人會被起訴的原因之一，是在檢方偵辦當中合作程度不足，另外，檢方對諾塔的律師團懷有個人敵意。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)的團隊對辯方的說法均予否認；甘農法官在6月撰寫的四頁判決中表示，諾塔並不符合法律的高標要求，無法駁回本案。

川普總統任期結束後，把機密文件帶回佛州棕櫚灘(Palm Beach)，調查人員試著取回，諾塔與另名被告、川普海湖莊園(Mar-a-Lago)的物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)被控與川普共謀，隱藏物證不讓調查人員取得。三人均矢口否認自己有罪。

本案目前審判日未訂。川普也想駁回本案，甘農在判決書結論部分特定指出，駁回諾塔律師團要求的本命令，不應被解讀為評斷被告川普所提動議；川普稱起訴為選擇性、懷惡意，提案想駁回，或還有其他動議，均在法院待審之中。

川普 佛州

上一則

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

下一則

神偷奶爸4周末吸金1.2億 戲院業者吃定心丸

延伸閱讀

川普要拜登別退選「繼續毀滅美國的競選活動」

川普要拜登別退選「繼續毀滅美國的競選活動」
前國防官員：川普任內以實力謀和平 挺台防禦前所未見

前國防官員：川普任內以實力謀和平 挺台防禦前所未見
賀錦麗是否更有機會贏川普？民主黨及金主都在問

賀錦麗是否更有機會贏川普？民主黨及金主都在問
賀錦麗換拜登獲黨內要角支持 但立場「太左」恐成弱點

賀錦麗換拜登獲黨內要角支持 但立場「太左」恐成弱點

熱門新聞

南加大工程學院碩士班畢業生相擁慶祝完成學業。據勞工統計局2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數比大學畢業生高16%，比高中文憑者高出近一倍。(美聯社)

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-07-06 11:10
科州20歲亞裔男子裴凱文縱火洩憤燒屋，導致五人死亡，2日被判處60年徒刑。(美聯社)

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

2024-07-03 10:17
一架達美航空客機因為派送了壞掉了飛機餐食物而緊急迫降JFK。(美聯社)

達美航空客機發放壞掉的飛機餐 乘客不適後迫降JFK

2024-07-05 16:04
CDC指出，新冠染疫住院人數及死亡人數節節上升。(圖／123RF)

夏季濕熱 逾38州新冠病例上升 新變種可躲免疫更易傳播

2024-06-30 21:30
時尚雜誌《Vogue》刊出第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)專訪。(取自Vogue官網)

第一夫人挺拜登「繼續戰鬥」共和黨批：虐待老人

2024-07-01 16:33
好萊塢超級經紀人伊曼紐。(路透)

民主黨好萊塢金主打退堂鼓：不該讓高齡者開美國大車

2024-07-04 18:44

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇