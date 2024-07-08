機密文件案／川普助理要檢方撤訴 聯邦法官拒絕

前總統川普的貼身助理華特·諾塔。(路透)

聯邦檢方針對前總統川普 不當處理機密文件案提起訴訟，川普及其貼身助理諾塔(Walt Nauta)等人為被告，日前諾塔的律師團向佛州 聯邦地區法院法官甘農(Aileen Cannon)提起駁回起訴之訴，甘農法官6日駁回被告的要求。

美聯社報導，諾塔的律師團隊主張，他們的委託人會被起訴的原因之一，是在檢方偵辦當中合作程度不足，另外，檢方對諾塔的律師團懷有個人敵意。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)的團隊對辯方的說法均予否認；甘農法官在6月撰寫的四頁判決中表示，諾塔並不符合法律的高標要求，無法駁回本案。

川普總統任期結束後，把機密文件帶回佛州棕櫚灘(Palm Beach)，調查人員試著取回，諾塔與另名被告、川普海湖莊園(Mar-a-Lago)的物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)被控與川普共謀，隱藏物證不讓調查人員取得。三人均矢口否認自己有罪。

本案目前審判日未訂。川普也想駁回本案，甘農在判決書結論部分特定指出，駁回諾塔律師團要求的本命令，不應被解讀為評斷被告川普所提動議；川普稱起訴為選擇性、懷惡意，提案想駁回，或還有其他動議，均在法院待審之中。