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川普聲勢看漲 Fed再暗示不受政治干擾

編譯潘勛／綜合報導
聯準會主席鮑爾，川普已經放話，若再度當選總統，絕對不會繼續任命鮑爾。(美聯社)
聯準會主席鮑爾，川普已經放話，若再度當選總統，絕對不會繼續任命鮑爾。(美聯社)

川普即將成為共和黨的2024年總統提名人，他過去不斷攻擊聯準會(Fed)的資幣政策，聯準會5日公布的半年度報告中則凸顯自己獨立於政治之外的重要性。

美聯社報導，聯準會公布的半年度利率報告一般枯燥無味，主要是分析就業成長、通膨、利率及其他經濟趨勢；報告另含括簡短的方框文字而專門談論經常是技術的事項，比如貨幣政策規則。該報告一般在周五公布，接下來聯準會主席才到眾院及參院的相關委員會，做半年一次的國會報告及聽證。

許多方框文字一般都出現在聯準會大多數報告裡，例如有一則專注於不同人口群的就業及收入。但5日的報告出現一則方框文字，標題為「貨幣政策獨立、透明及究責」(Monetary policy independence, transparency, and accountability)。在該方框文字當中，聯準會強調自己獨立於政治壓力之外而運作，至關重要。

報告中表示，「基本的獨立貨幣政策有其原則，廣獲支持；貨幣政策運作時獨立已成為國際準則，經濟研究指出，中央銀行擁有獨立時，經濟往往表現得較好。」

如此聲明暗示，聯準會正在尋求國會對其超然性質的支持，而聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)本周稍早曾提及國會的支持是重要的堡壘，能抵禦政治對聯準會的攻擊。

鮑爾2日在葡萄牙舉行的貨幣政策大會上表示，自己真心認為，對聯準會超然性質的支持度很高，在國會真的很重要，兩大政黨當中也一樣。

新冠疫情2020年侵襲之前，時任總統的川普頻頻騷擾聯準會，要其降低指標利率；降息可以減少消費者及企業的借貸成本，刺激經濟。

川普在2018年便極不尋常地形容聯準會是「我最大的威脅」；最初提名鮑爾當聯準會主席的是川普，拜登上任後繼續任命鮑爾，任期到2025年5月；川普已經放話，自己若再度當選總統，絕對不會再任命鮑爾。

位於華府的聯邦準備理事會大樓；川普2018年任內極不尋常地形容聯準會是「我最大的...
位於華府的聯邦準備理事會大樓；川普2018年任內極不尋常地形容聯準會是「我最大的威脅」。(路透)

聯準會 鮑爾 川普

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