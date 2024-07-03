一再散播大選謊言 紐約州撤朱利安尼律師資格

紐約上訴法院2日裁定取消前市長朱利安尼的律師執業資格，即起生效。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，紐約上訴法院2日裁定，取消前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的律師執業資格，即起生效；理由是他一再就川普 輸掉2020年大選發表不實言論，不符律師專業。

紐約州 的律師和法律顧問名冊也移除了他的名字。

在律師資格被取消後，朱利安尼於2日中午在X平台發聲：「我對自己被律師協會取消律師資格並不感到驚訝，律師協會長期以來，一直是民主黨腐敗的法院系統在政治和意識形態上不可或缺的一部分。」

朱利安尼的發言人古德曼(Ted Goodman)表示，朱利安尼將上訴州中級法院充滿缺陷的裁決，他也呼籲法律界其他人發聲反對這個政治上和意識形態上都腐敗的決定。

上訴法院認定曾為川普總統法律顧問的朱利安尼故意撒謊，包括聲稱無證選民從外州乘坐巴士前往賓州投票，以及出現已故拳擊手佛雷澤(Joe Frazier)投的票；上訴法院也表示朱利安尼提出了一長串缺乏證據的指控，例如亞利桑納州有數千名非公民投票。

法院指出，朱利安尼的不法行為包括明目張膽的濫用職權，以及毫無根據的攻擊和破壞美國選舉過程的完整性。朱利安尼不僅蓄意違反律師職業的一些最基本信條，同時積極造成2020年總統大選後的全國紛爭，而且沒有悔意。

紐約郵報(New York Post)報導，朱利安尼於1969年獲得紐約律師資格，在擔任紐約南區聯邦檢察官期間，他領導主持掃蕩1980年代紐約市 黑手黨，並經手多起備受矚目的白領犯罪大案。

擔任紐約市長時，朱利安尼因為帶領紐約度過九一一恐怖攻擊，被譽為「美國市長」(America's Mayor)。他從1992年未曾以律師身分出庭過 ，直到2020年11月代表川普打選舉官司。

2021年朱利安尼在紐約州的律師執業執照被暫停，等待關於他干涉2020總統大選的司法調查結果。