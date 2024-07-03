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杭特拜登告福斯新聞 虛構影集抹黑

編譯陳韻涵／綜合報導
拜登總統次子杭特‧拜登控告「福斯新聞網」及其母公司編製的虛構影集，「試圖騷擾、惹怒、驚嚇和和羞辱杭特，並毀謗他的名譽」。圖為杭特上個月偕妻子前往法院。(美聯社)
拜登總統次子杭特‧拜登控告「福斯新聞網」及其母公司編製的虛構影集，「試圖騷擾、惹怒、驚嚇和和羞辱杭特，並毀謗他的名譽」。圖為杭特上個月偕妻子前往法院。(美聯社)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)6月30日根據紐約州「反色情報復法」(revenge porn law)提告「福斯新聞網」(Fox News)及其母公司編製的虛構影集，杭特的律師指該迷你劇集「試圖騷擾、惹怒、驚嚇和羞辱杭特，並毀謗他的名譽」。

這部迷你劇集名為「杭特的審判」(The Trial of Hunter Biden)被福斯形容為模擬審判，旨在彰顯「杭特受審的樣子」，其中包含多張以杭特為主角的露骨照片。

杭特及其法律團隊1日向紐約州法院興訟，他的律師指控福斯「基於政治動機攻擊拜登及其家人」，並「違法濫用杭特的肖像、姓名和圖像圖利」。

杭特團隊指控福斯違法散播私密圖像、蓄意造成情緒困擾並藉此牟利，訴狀要求陪審團審判、補償和懲罰性賠償，並返還該影集的所有營收。

福斯發言人回應訴訟時表示：「這宗全盤出於政治動機的訴訟毫無法律根據，其核心在於投訴2022年的串流節目，杭特直到今年4月下旬才發出存證信函，而該影集在收到信函後數日便下線。杭特不僅是公眾人物，且身深陷多場官司，也是遭定罪的重罪犯。」

陪審團6月11日認定杭特2018年購買手槍時謊稱未吸毒，三項重罪罪名全部成立，這讓他成為美國史上首位被判重罪的現任總統子女；時至9月，杭特另將面臨稅務指控審判。

福斯發言人接著說：「根據憲法第一修正案，福斯精確報導杭特自己製造的新聞事件，我們期待在法庭上維護我們的權利。」

杭特的律師將此案與投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)與福斯的和解案作比較，後者官司起因於福斯於2020總統大選結果塵埃落定後，公司高層明知選舉沒有弊端，仍廣邀質疑大選舞弊的來賓上節目，甚至質疑投開票機業者是舞弊共犯，因此被告。最終，多明尼恩與福斯以7億8750萬元庭外和解。

杭特的訴狀寫道：「就像多明尼恩案一樣，福斯明知故犯。」

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