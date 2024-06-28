拜登數十年來房貸35次 借款600萬元 被質疑拿住家當ATM

拜登夫婦目前在德拉瓦州威明頓的住家是1996年購置，迄今仍有54萬1000元房貸。(美聯社)

27日媒體爆料，指拜登 總統夫婦過去幾十年連續拿其德拉瓦州房地產 重新貸款 35次，借款600萬元。拜登夫婦淨資產估計1000萬元，為何選擇如此不尋常的財務槓桿策略，引發議論。甚至有房地產專家問道：「怎麼會有人把自己住家當成自動提款機？」

「每日郵報」(Daily Mail)報導，拜登和第一夫人吉兒(Jill Biden)不斷重新房貸，始於1970年代末，也就是他們結婚後不久；大約每17個月就會調整一次房屋貸款或信用貸款條款。在外界檢視拜登家族財務紀錄之際，這樣的理財決策格外受到注目。

拜登夫婦目前的房屋是在1996年購置，迄今仍有54萬1000元房貸。他們前一棟位在德拉瓦州威明頓(Wilmington)的房子是1975年以18萬5000元購入，1996年以120萬元售出。自1978年到1994年期間，拜登夫婦辦過13次房貸和2次信貸，貸款總額172萬元。

該屋後來賣給德拉瓦州金融服務公司MBNA副主席；該公司也曾雇用過拜登次子杭特(Hunter Biden)。

洛杉磯房地產仲介兼RubyHomes.com創辦人馬里奧(Tony Mariotti)表示，「為什麼有人會把自己的家當成自動提款機？」

馬里奧指出，房貸花費會隨著時間不斷增加，包括申請費、評估費、信用檢查費和房貸保險費等，加總起來是一筆大開銷。申請房貸開銷約落在貸款總額的0.5%至1%，以30萬元房貸為例，約1500元至3000元。

拜登夫婦財務紀錄顯示，他們1996年以35萬元買下占地4英畝目前住家，此後用它辦理了20次房貸和信貸協議，總額達423萬元。2017年他們另以274萬元買下位在里霍博斯海灘(Rehoboth Beach)的避暑別墅，該處沒有房貸。

拜登夫婦2023年共同收入為62萬元，主要來自薪資和投資；他們因為房貸和房屋淨值貸款，負債35萬元到85萬元之間；房產價值估計為100萬元到260萬元。

拜登2007年在自傳「信守承諾」(Promises to Keep)坦承：「我還是高中生時，就被房地產吸引。」2021年「城鎮與鄉村」雜誌(Town & Country)也報導，拜登20多歲開始購屋，尤其偏好那些超出預算的房屋；他申請過多項貸款，還質押人壽保單以獲得貸款。