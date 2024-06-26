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親以色列遊說團砸1500萬要趕他下台 美進步派眾議員輸掉史上最貴初選

編譯周辰陽／即時報導
民主黨籍紐約州聯邦眾議員鮑曼25日在初選夜的觀選派對上發表講話。（美聯社）
民主黨籍紐約州聯邦眾議員鮑曼25日在初選夜的觀選派對上發表講話。（美聯社）

美國NBC新聞預測，經歷了一場激烈又昂貴的選戰，還暴露出黨內因巴勒斯坦加薩走廊的戰爭存在分歧後，民主黨進步派的紐約州聯邦眾議員鮑曼（Jamaal Bowman）在25日的初選吃了敗仗，輸給一位親以色列團體力挺的溫和派挑戰者。

48歲的鮑曼是美國國會對以色列批評最激烈的人之一，跟威斯特徹斯特郡（Westchester）的郡長拉蒂默（George Latimer）為了該州第16國會選區提名的爭奪戰，吸引了比史上任何其他眾院初選更多的廣告開支。

根據廣告追踪公司AdImpact的數據，各方在這場初選投入了2500萬美元，其中將近1500萬美元來自「聯合民主計畫」（United Democracy Project）；這是一個支持拉蒂默，而且跟強大的親以色列遊說團體「美國以色列公共事務委員會」（AIPAC）有關的超級政治行動委員會。

鮑曼晚間向一屋子的支持者發表講話，承認敗給了「對手們」，很有可能是在示意砸了大錢的外部團體，但誓言「人道和正義」的更廣泛戰鬥會繼續下去。

鮑曼曾是紐約市布朗克斯區一所中學的校長，2020年打敗了連任16屆的前聯邦眾議員恩格爾（Eliot Engel）後勇闖華府；恩格爾當時還是眾議院外交委員會主席，以及美國國會最具影響力的猶太裔成員之一。

雖然鮑曼2022年成功連任，卻犯了一系列自找的錯誤，例如2023年秋天在共和黨提出短期開支決議案表決途中「誤觸」消防警報，以及一度宣稱10月7日哈瑪斯跨境攻擊以色列期間的性暴力報告是「宣傳」（後來收回），讓反對者認為他在2024年選舉期更容易受到攻擊。

報導指出，鮑曼不僅是2024年選舉期第一位輸掉初選的現任民主黨籍國會議員，還是非正式左翼團體「四人幫」（Squad）首位被趕下台的成員；「四人幫」的其他成員，包括歐瑪、特萊布跟桑默．李也在初選成為攻擊目標，但都挺過了挑戰。

以色列 眾議員 民主黨

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