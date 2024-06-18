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拜登搶選票 49萬名無證配偶將「就地假釋」

編譯廖振堯／綜合報導
消息人士透露，拜登18日將宣布一項全面的新政策，為美國公民的無證配偶提供合法移民身份。(路透)
消息人士透露，拜登18日將宣布一項全面的新政策，為美國公民的無證配偶提供合法移民身份。(路透)

為證明有能力控管邊境，拜登總統本月稍早宣布將嚴格限制無證客在南部邊境尋求庇護，但這項決定遭到民主黨議員和移民倡議人士的批評，特別是西語裔議員和進步派團體。消息人士透露，拜登18日將宣布一項全面的新政策，為美國公民的無證配偶提供合法移民身份。

美聯社報導，三位了解白宮計畫的人士透露拜登將在18日下午一場白宮活動上宣布此政策，以完善歐巴馬時代的「夢想生」（Dreamers，童年時以非法入境方式被帶到美國的年輕無證移民）指令，該指令為年輕的無證客提供驅逐保護。預計自此政策受益的家庭也會出席活動。

該政策將允許大約49萬名美國公民配偶有機會申請「就地假釋」計畫，使他們免於被驅逐出境，且讓他們在美國居住至少10年的情況下可申請工作許可證。

拜登引用的權力不僅提供驅逐保護和工作許可，還消除法律障礙，允許符合條件的移民申請永久居留權並最終申請美國公民身份。這項權力已經用於其他類別的移民，例如美國軍人或其缺乏合法身分的家庭成員。

眾院西語裔黨團（Congressional Hispanic Caucus）近幾周呼籲拜登採取行動，保護美國公民配偶不被驅逐出境，並考慮制定一項政策，為「夢想生」大學畢業生提供工作簽證。拜登聲明預計將受到民主黨熱烈歡迎，民主黨加州聯邦參議員巴迪亞（Alex Padilla）17日稱拜登的行動對許多家庭和社區的重要成員來說，是體現遲來的正義。

支持者也認為這項政策將為拜登帶來選票。推動拉丁裔及有色人種參與政治的組織「CASA in Action」主席托瑞斯（Gustavo Torres）便預計移民和拉丁裔選民將在11月投票時表達他們的感激之情。另一方面，前總統川普則加倍宣揚反移民言論，聲稱如果當選將驅逐全國數百萬移民。

兩位知情人士還透露，拜登應還會宣布一項政策，使「童年抵美暫緩遣返計畫」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA）的受益人有資格獲得簽證，而不是目前的臨時工作授權。

拜登 移民 美國公民

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