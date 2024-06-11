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賓州聯邦參議員 費特曼夫婦車禍檢查後出院

記者張聲肇／綜合報導
民主黨籍賓州聯邦參議員費特曼夫婦，因車禍受傷住院。(美聯社)
民主黨籍賓州聯邦參議員費特曼夫婦，因車禍受傷住院。(美聯社)

民主黨籍賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)和妻子9日早上駕車時，撞上前車，受傷住院。

馬里蘭州警表示，費特曼駕駛雪佛蘭Traverse休旅車在接近賓州與西維吉尼亞州邊界的馬里蘭州漢考克(Hancock)路段，撞上另一輛雪佛蘭Impala轎車，時間大約是上午8時。

車禍後，費特曼夫婦被送到西維州柏克萊泉(Berkeley Springs)的戰爭紀念醫院，費特曼肩部擦傷，幸好並不嚴重。

54歲的費特曼2022年競選期間中風，健康似乎不無問題。例如，中風後聽力有問題，在國會工作時，須靠聽打機幫忙，才能充分理解其他同仁的說話內容。他在華府辦公桌上，特地因此裝設了現場語音轉換文字的設備，專供他使用。

記者提問時，有時候只聽到他半句話回答─也就是說，回答到一半，就沒有下文。

有關當局說，這次車禍地點在靠近68號州際公路的70號州際公路西向路段。馬里蘭州警局發言人說，初步調查顯示，費特曼的Traverse和對方的Impala都在70號道路上向西前進。Traverse車內一名乘客和Impala的駕駛人都被救護車送到醫院醫治。

警方說，警方尚未針對這起事故開出罰單，「車禍調查還在進行。」

費特曼辦公室發言人確認，參議員和他太太的座車撞到另一名駕駛的車。「出於慎重，三人都在醫院，接受診療、評估。」「當天下午，費特曼肩傷經過治療後，三人都已出院。」

發言人說，費特曼夫婦｢情況很好｣，很高興可以回到賓州布拉多克(Braddock)家裡。

賓州 馬里蘭州 西維吉尼亞州

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