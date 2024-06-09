我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再威脅要報復 川普：完全有權追查民主黨、復仇是合理的

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

封口費案風波未了 女主角拒付誹謗川普律師費

編譯俞仲慈／綜合報導
封口費官司案外案，成人電影女星丹尼爾斯控訴川普誹謗案被聯邦地區法院與上訴法院駁回，還被判必須支付川普的律師費，但她至今仍分文未付。(路透)
封口費官司案外案，成人電影女星丹尼爾斯控訴川普誹謗案被聯邦地區法院與上訴法院駁回，還被判必須支付川普的律師費，但她至今仍分文未付。(路透)

儘管前總統川普已因封口費案被定罪，但封口費女主角、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)與川普的誹謗官司還未了結，因為她必須支付川普數十萬元律師費，但至今仍不付一分錢。

華爾街日報7日報導，封口費案川普被裁定有罪後，佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach County)巡迴法院6日舉行聽證，川普與丹尼爾斯代表律師針對丹尼爾斯積欠逾60萬元律師費，展開法律攻防。

原來自2018年華爾街日報披露，川普私人律師柯恩(Michael Cohen)支付丹尼爾斯13萬元封口費，避免兩人不當關係被公諸於世。

隨後丹尼爾斯公布一張身份不詳男子的素描，聲稱該男子曾在2011年威脅她不得將與川普的關係曝光，結果川普在社群平台反駁素描根本是捏造的「騙局」，引發丹尼爾斯不滿，委託律師提告，指控川普誹謗。

不料丹尼爾斯提起的誹謗案被聯邦地區法院與上訴法院駁回，還被下令支付川普的律師費，但是丹尼爾斯拒絕遵守佛州討債規定填寫財務調查表，拖延付款。

對此，棕櫚灘郡巡迴法官切斯曼(Maxine Cheesman)對丹尼爾斯下達指令：「必須遵守規定填寫，而且要盡快完成。」但財務調查表至今大部分仍為空白。

丹尼爾斯過去在社交媒體信誓旦旦強調，永遠不會付給川普一毛錢，就連出庭作證也堅持：「無論發生什麼事，我希望都不用付錢給他。」

丹尼爾斯律師佛里德曼(Allison Friedman)也表示，委託人希望財務報表能夠加以保密：「她必須穿防彈背心才能出庭作證，她收到死亡威脅，誠如大家看到1月6日發生的事，川普有指揮他人依指示辦事的能力。」

丹尼爾斯目前在新奧爾良(New Orleans)宣傳單人脫口秀，兩場門票已經銷售一空，還打算撰寫兩本書，預計明年出版；當被問及為何拖延付錢時，她回答：「我沒有能力付這一大筆錢，而且我認為很不公平。」

川普 華爾街 佛州

上一則

維珍銀河團結號太空飛機 載4人完成最後飛行

延伸閱讀

川普抵洛杉磯為競選籌款 定罪後支持者激增

川普抵洛杉磯為競選籌款 定罪後支持者激增
前川普國防官員：中國攻擊恐幾無徵兆 應視台灣為優先

前川普國防官員：中國攻擊恐幾無徵兆 應視台灣為優先
審完川普 輪到杭特拜登

審完川普 輪到杭特拜登
川普定罪 無人高於法律之上

川普定罪 無人高於法律之上

熱門新聞

華爾街日報報導，如今使用現金付費反而划不來，因為經常面臨加收手續費。(美聯社)

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

2024-06-06 09:23
93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

2024-06-02 14:46
保守派大法官阿利托（右一）是唯一尚未遞交2023年財務報告的大法官，他已請求將報告遞交期限延長90天。（路透）

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

2024-06-08 05:16
美國成人片影星兼導演「風暴女丹尼爾斯」（中）5月7日離開紐約市曼哈頓刑事法院的法院大樓。美聯社

作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因

2024-06-01 09:51
疾病防治中心(CDC)表示，今年前5月，全美已出現至少4846起百日咳病例，較去年同期1746例激增幾乎兩倍。護士正為一名四歲女童注射百日咳疫苗加強劑。(美聯社)

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

2024-06-01 09:22
CBS駐白宮首席記者姜維佳上月入圍「百大最具影響力的亞太裔人士排行榜」。圖為去年姜維佳抱著兒子傑克參加白宮記者協會晚宴。(路透)

姜維佳將任首位華人白宮記協主席 曾在新冠記者會嗆川普

2024-06-02 21:31

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議

學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持