新州國會眾議員病逝 仍贏得民主黨初選

新州民主黨眾議員潘恩因心臟病逝，仍贏得6月4日新州第10國會選區的民主黨初選。 (路透)

新澤西州 民主黨眾議員 潘恩(Donald Payne Jr.)4月24日因心臟病逝，但他仍贏得6月4日新州 第10國會選區的民主黨初選。因為初選登記早在他病逝前就截止，所以他的名字仍出現在選票上。

民主黨一直未重新提名人選，而他的名字早就印好在郵寄選票上，開票結果，果然由他當選。他若在世，應可順利贏得連任，因為當地是「深藍」選區。

潘恩4月6日心臟病突發，被送到紐瓦克貝斯以色列醫學中心(Newark Beth Israel Medical Center)急救，24日宣告不治，享年65歲。

六任眾議員的潘恩，育有三名子女，父親(Donald Payne Sr.)是新澤西州選出的第一位非裔聯邦眾議員。

同黨議員帕龍(Frank Pallone Jr.)表示「新州痛失一位偉大的公僕，大家很懷念他打著領節、笑容燦燦、溫文典雅的神態，」讚揚潘恩任內為全民健保與交通建設奮鬥不懈，尤其是「讓區內兒童生病」的自來水鉛管，得以換新，更是他福澤後世的成就。

科羅拉多州共和黨眾議員內谷斯(Joe Neguse)說，潘恩風度翩翩，天性樂觀，是人民殿堂裡「仁慈、祥和的巨人」，為新澤西人鞠躬盡瘁的精神，永遠鼓舞大家。「他的影響已被感受到，也將被新州以及我們偉大國家的無數人感受到。」

新州州長墨菲上月已下令7月16日舉辦特別初選、9月18日舉行特別投票，選出接續潘恩剩餘任期的國會議員。

眾院網站說，潘恩在華府及地方的辦公室將在眾院行政處監督下，繼續服務新澤西第10選區選民，直到新議員選出就任為止。