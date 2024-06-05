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不滿內唐亞胡恐遭通緝 美眾議院通過制裁ICC法案 但後續闖關機會黯淡

編譯高詣軒／即時報導

美國聯邦眾議院4日通過制裁國際刑事法院（ICC）法案，意在回應該法院檢察官上月對以色列總理內唐亞胡等人申請逮捕令。ICC檢方的決定雖招致華府廣泛不滿，但民主黨議員對該制裁案支持有限，使得法案後續在參議院闖關機會黯淡。美國國務院也表態不支持制裁案。

美聯社報導，共和黨掌控多數的眾院以247票對155票通過制裁ICC案，內容擬對與該法院有關的個人、法官等實施經濟制裁和簽證限制，甚至擴及其家人。民主黨陣營稱此舉範圍太廣，且可能影響和該法院從事重要合作的美國人民和企業。

白宮稱該法案為踰越；國務院發言人米勒說，已表明反對ICC檢方的決定，認為其並不適當，雖不支持制裁，但願意和國會合作商討其他可能回應方式。

ICC檢察官卡林汗5月20日基於在加薩和以色列發生的危害人類罪、戰爭罪嫌，申請對內唐亞胡、以色列防長葛朗特，以及3名巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖祭出逮捕令。內唐亞胡等以國官員批評此舉可恥、反猶太；美國總統拜登和數名國會議員也都抨擊卡林汗，支持以色列有權自衛。

兩大黨眾院外交委員會領袖都承認，該項制裁案成為法律機會不大，並對後續與白宮進一步協商保持開放。共和黨籍眾院外委會主席麥考爾說，兩黨須一致發聲，才能發揮外委會的力量，雖不樂見仰賴單一政黨支持、徒具表態作用的法案，但目前只能如此。

眾院外委會民主黨首席議員米克斯則說，該法案恐對ICC產生寒蟬效應，妨礙該法院追訴世界各地犯行的工作，包括在烏克蘭、烏干達等地的犯罪。

以色列不是ICC會員國，因此即使逮捕令發布，內唐亞胡、葛朗特也不會立即面臨被捕風險，但這會讓他們難以出訪ICC會員國。麥考爾說，若國會不有所動作，將讓他們成為ICC「不正當」行動的共犯，因此不能沉默，「我們要和盟友站在一起」。

以色列 眾院 民主黨

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