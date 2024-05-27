挺川自媒體 遍地開花拉抬選情

位於阿拉巴馬州歐佩利卡的「右翼廣播網」製播總部，將川普一舉一動傳遞給全國MAGA支持者。(美聯社)

今年選戰中，前總統川普 除了有自創社群平台「真實社群」(Truth Social)為自己發聲，還有許多自媒體及個人網站，將川普一舉一動傳遞給全國MAGA支持者，拉抬選情的效果不容小覷。

據美聯社報導，位於阿拉巴馬州 歐佩利卡(Opelika)一棟獨棟住宅二樓就是「右翼廣播網」(Right Side Broadcasting Network，RSBN)製播總部所在。

不到十年時間，RSBN從一家新興網路媒體發展為MAGA專屬頻道，在YouTube 頻道等播放，累積超過200萬人訂閱，RSBN創辦人兼執行長席勒斯(Joe Seales)表示：「如果大家和我們一樣經常聆聽川普演說，就不需要如此大張旗鼓。」

2015年原本是全職爸爸的席勒斯因為不滿主流媒體拒絕報導川普驚人的群眾動員場合，於是和妻子帶著一台攝影機來到鳳凰城，開始報導川普的造勢活動。

拜RSBN積極報導，這家小本經營的自媒體如今已成為擁有10名員工與視訊設備齊全的小企業，堪稱MAGA支持者的資訊中心，也受到川普青睞，今年3月間「超級星期二」前一天，川普欽點RSBN在海湖莊園(Mar-a-Lago)舉辦特別節目，以迎接全國16州舉行的總統初選投票。

RSBN和其他媒體平台一樣，以廣告為主要收入來源，廣告推播也鎖定保守派消費者，但如果川普不參選，廣告收入就會減少，席勒斯表示：「如果川普不參選，我們就賺不到錢。」並坦承直播一場川普造勢活動可以進帳1萬5000元。

RSBN開播以來，在YouTube累計觀看次數超過3億500萬次，頗有全國性媒體的宣傳實力，不過席勒斯否認RSBN充當川普競選活動的傳聲筒；他說：「我們的目標從來不是為川普拉票或當啦啦隊，只是看到一塊報導的缺口，認為需要加以補充，我們的報導也盡量公平精確。」

不過年底大選若川普敗選，RSBN恐怕要關門大吉；即使川普成功入主白宮，也難敵全球主流媒體的競爭，席勒斯直言RSBN未來堪憂：「我們整個經營模式完全圍繞著一個人運轉。」