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大法官艾里托掛松樹旗爆爭議 審川普案立場受質疑

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報報導，大法官艾里托位於新澤西州長灘島的海灘度假小屋，去年夏天曾掛出「向天請願旗」，此為2023年8月的Google街景截圖，紅色圈起處疑是艾里托度假小屋上的松樹旗。(擷自Google Street View)
紐約時報報導，大法官艾里托位於新澤西州長灘島的海灘度假小屋，去年夏天曾掛出「向天請願旗」，此為2023年8月的Google街景截圖，紅色圈起處疑是艾里托度假小屋上的松樹旗。(擷自Google Street View)

保守派聯邦大法官艾里托(Samuel Alito)於2021年1月6日國會暴亂發生後，在住家前院倒掛國旗引發爭議，如今又傳出他的海灘度假小屋去年也曾掛出某些國會暴亂者高舉著俗稱松樹旗(Pine Tree flag)的「向天請願旗」(Appeal to Heaven flag)。新聞周刊分析，最高法院即將對前總統川普聲稱擁有絕對豁免權的主張做出裁決，艾里托審案的立場是否公正，面臨質疑。

國會暴亂當天，某些暴徒就高舉松樹旗，表達希望擁有以基督教思想為中心的政府。

紐約時報指出，目擊者在2023年7月及9月的四個不同日期拍攝到艾里托位於新澤西州長灘島(Long Beach Island)的海灘度假小屋高掛松樹旗；谷歌街景(Google Street View)於2023年8月底拍攝到的影像也能看到艾里托度假小屋前有松樹旗。

艾里托並未回應紐約時報的採訪要求。最高法院也未對紐時採訪要求做出回應。

紐約時報上周報導艾里托2021年1月在位於維吉尼亞州亞歷山卓(Alexandria)住家前院倒掛國旗，艾里托回應說是有鄰居擺出帶有侮辱字眼的庭院標誌，因此妻子瑪莎-安‧艾里托(Martha-Ann Alito)短時間以倒掛國旗做為回應。

聯邦眾院司法委員會民主黨籍資深成員、喬治亞州聯邦眾議員強生(Hank Johnson)以及另外44名民主黨眾院同僚21日聯名呼籲艾里托迴避與國會暴亂有關的訴訟案件。某些保守派政治人物也對艾里托住家倒掛國旗事件提出批評，共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)便說，展示倒掛國旗「並非良好判斷」。

紐約時報分析，就在艾里托度假小屋掛出松樹旗的同時，最高法院受理與國會暴亂有關的重要官司，訴訟爭議在於遭到聯邦起訴的參與暴亂者是否適用妨礙罪名。未來幾周，大法官將對川普案件做出裁決，包括川普是否因為總統身分擁有免於遭到起訴的絕對豁免權，多位道德操守專家說，掛旗事件頗為令人憂心，因為艾里托因此被解讀為較傾向推翻大選結果的一方。

國會暴亂當天，某些暴徒就高舉松樹旗，表達希望擁有以基督教思想為中心的政府。(美聯...
國會暴亂當天，某些暴徒就高舉松樹旗，表達希望擁有以基督教思想為中心的政府。(美聯社)

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