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拜登任命第200位法官 獲參院批准

編譯陳韻涵／綜合報導
拜登總統就任迄今已任命42位上訴法院法官、155位地方法院法官，以及兩位國際貿易法院法官；2022年還提名任命凱坦吉‧傑克森出任聯邦最高法院首位非裔女性大法官。(美聯社)
拜登總統就任迄今已任命42位上訴法院法官、155位地方法院法官，以及兩位國際貿易法院法官；2022年還提名任命凱坦吉‧傑克森出任聯邦最高法院首位非裔女性大法官。(美聯社)

聯邦參院22日通過拜登總統提名的第200位法官，此紀錄超越前總統川普與歐巴馬任內所任命的聯邦法官總數。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，參院22日投票通過安琪拉‧馬蒂內茲(Angela Martinez)的提名案，她將在亞利桑納州聯邦地方法院執掌法槌。

連同馬蒂內茲在內，拜登就任迄今已任命42位上訴法院法官、155位地方法院法官，以及兩位國際貿易法院(Court of International Trade)法官；此外，拜登2022年提名任命凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)出任最高法院首位非裔女性大法官，寫下歷史新頁。

聯邦司法機構目前還有40多個懸缺，未來將會有28位出缺；拜登已提名了24位人選，而全美共有逾860個授權法官職位出缺。

拜登在紀念第200件任命案的聲明中表示，「法官很重要，這些男男女女有權維護或推翻基本權利。他們審理的案件決定女性能否自由決定生育，國民是否具備投票自由，工人能否組建工會並養家糊口，以及兒童能否自在呼吸潔淨空氣和飲用淨水」。

聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)形容此次通過任命案為「重大里程碑」，並在投票前表示，這200位法官「構成美國史上任何一位總統最多元的司法提名」。

參院司法委員會(Judiciary Committee)主席、多數黨黨鞭德賓(Dick Durbin)肯定拜登的司法人選是「司法體制中最佳代表」。他說：「這是一群非凡的法官，他們理性、克制的裁決，尊重法治、依循判例，最重要的是，只對憲法負責。」

德賓強調拜登提名人的專業與人種多樣化，表明參院通過的上訴法院非裔女性人數，超越歷屆總統任內的總和，締造歷史。

聯邦最高法院。(美聯社)
聯邦最高法院。(美聯社)

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