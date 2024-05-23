阻對無證客提控刑責 司法部告奧州違憲

移民律師格里馬爾多上月在奧克拉馬州議會外，向群眾表達示反對該州的新移民法。(美聯社)

聯邦司法部 (DOJ)21日正式控告奧克拉荷馬州政府，阻止該州通過針對非法移民 施以嚴格刑責的新法案。

DOJ民事部門主管、首席副助理司法部長柏頓(Brian M. Boynton)公布聲明表示：「奧州不能無視美國憲法與最高法院判例。」並強調：「我們採取行動是為了確保奧州遵守憲法以及國會通過的移民相關法規。」

對於DOJ提告，州長斯蒂特(Kevin Stitt)反控拜登 政府未能確保國家邊境安全，並強調：「不僅如此，還成為各州致力保護公民的絆腳石。」他主張該法有其必要性。

根據美聯社報導，DOJ向奧克拉荷馬市聯邦法院提告，以挑戰奧州新法案，即居住奧州的移民若未持有合法身分者，一律視為刑事犯罪，最高可判處兩年徒刑。

DOJ上周即提出警告，除非該州同意不執行新法，否則不惜對簿公堂，奧州檢察長卓蒙德(Gentner Drummond)致函司法部重申其主張：「奧州只是在行使州權利並擴大權限要透過立法，解決境內的公共危機。」並補充道：「直白地說，奧州是在自家後院透過完全合法手段，清理拜登政府丟下的爛攤子，而且會堅決繼續做下去，以嚴厲法規彌補聯邦禁令的不足。」

奧州州議會通過嚴懲無證移民的新法也引發當地移民的憂心，害怕親人會因此受到波及並遭到警方種族歧視對待。

上個月已經參加抗議集會的移民律師格里馬爾多(Sam Wargin Grimaldo)指出：「我們感覺自己受到攻擊，若提出並通過這類法律，大家會不敢走出家門。」

奧克拉荷馬警局長協會(Oklahoma Association of Chiefs of Police)與地鐵警局(Metro Law Enforcement Agency)本月稍早發表聯合聲明強調並未參與法案起草，並憂心新法讓受害人心生恐懼而不敢向執法單位舉報，反而置身危險之中：「這項新法可能破壞本地移民社區，使得多年來建立的聯繫與關係在未來倒退。」