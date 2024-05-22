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性騷、歧視…FDIC職場歪風 拜登將速汰換主席

編譯俞仲慈／綜合報導
白宮宣布拜登總統將盡速提名新人選，取代聯邦存款保險公司現任主席格魯恩伯。(美聯社)
白宮宣布拜登總統將盡速提名新人選，取代聯邦存款保險公司現任主席格魯恩伯。(美聯社)

聯邦存款保險公司(FDIC)調查報告披露其內部存有職場歪風的弊端，白宮20日宣布拜登總統將盡速提名新人選，取代現任主席格魯恩伯(Martin Gruenberg)。

根據美聯社報導，白宮副新聞秘書米歇爾(Sam Michel)表示，拜登總統期許FDIC「展現正派正直的價值觀，保護所有員工權益與尊嚴」，強調將「盡速」提名新人選，接替現任主席格魯恩伯。

報導指出，FDIC是聯邦重要金融監管機構之一，為國人最高25萬元存款提供保障，不料竟傳出職場文化弊端叢生。

先被華爾街日報踢爆內部問題重重，後由獨立「佳利律師事務所」 (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton)提出的調查報告證實，FDIC內部有性騷擾、歧視與人際關係不當行為，並形容主席格魯恩伯惡行如同前電影業大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)，問題嚴重。

眾院金融服務委員會(Financial Services Committee)上周邀請格魯恩伯出席聽證會，共和黨人不滿格魯恩伯說詞，要求他下台負責，不過白宮與多數民主黨人都保持緘默。

直到參院銀行委員會(Senate Banking Committee)民主黨領袖布朗(Sherrod Brown，俄亥俄州)20日登高一呼，指控格魯恩伯失職、不值得信任，呼籲他請辭：「根據上周舉行的聽證會、獨立調查報告以及FDIC員工向本會的投訴，我得出結論就是FDIC必須徹底改革。」白宮隨即發表聲明稱將另外提名新的FDIC主席人選。

格魯恩伯也隨後發布聲明表示，「鑑於最近發生的事件，一旦繼任者得到(提名)確認，我準備辭職。」 「在那之前，我將繼續履行作為FDIC主席的職責，包括轉變 FDIC 的工作場所文化。」

報導指出，格魯恩伯任職FDIC已近20年而且二度擔任主席，同時調查報告也指控格魯恩伯長期任職，對於FDIC內部歪風更應負起責任。

該調查報告包括500多起投訴案，例舉跟踪、騷擾、恐同等多項違反就業法規，其中一位女員工表示被同事跟踪，即使向上級反應後，仍不斷受到騷擾；一名駐外辦事處主管則嘲笑男同志為「小女孩」；還有一名女員工收到資深員工暴露私處的照片。

白宮 拜登 民主黨

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