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柏根忠富帥可能成為川普副手人選

編譯徐薏茹／綜合報導
北達科他州州長柏根被川普認真考慮的可能副總統人選之一。(美聯社)
北達科他州州長柏根被川普認真考慮的可能副總統人選之一。(美聯社)

北達科他州州長柏根(Doug Burgum)近來與川普往來密切，是其競選路上的夥伴，也是電視與豪華晚宴上的代言人，他一直被認為是川普可能的副總統候選人之一。消息人士指出，柏根具有川普喜歡的一些特點：富有、忠誠、英俊。

一名與川普競選團隊和柏根辦公室關係密切的共和黨人表示：「柏根是個有很多富裕朋友的有錢人，這對川普大有幫助，對於競選團隊而言也有很大的幫助。」

川普將柏根列入彈性的候選人名單，拒絕顧問要求縮小名單的建議，但與川普關係密切的人都同意，柏根是少數被認真考慮的人選之一。

一些助理建言川普，最好選一位可能在搖擺州或是對他支持度不高的群體中(尤其是女性和非裔選民)能為他帶來益處的競選搭檔。

消息人士透露，川普對於柏根的商業能力印象深刻，今年1月柏根表態支持川普後，川普形容他是「最可靠的人，無庸置疑。」

一些人認為，如果川普勝選，他可能會覺得柏根更適合內閣職位，例如能源、商業或農業部長，因為他在商業方面有經驗，而且在北達科他州，石油、天然氣鑽探與生產；石油提煉；玉米、小麥、大豆生產是主要產業。

一名助理透露，川普現在希望柏根能帶來一些通常不積極參與政治的金主和支持者。

此外，幾名助理稱，川普也對柏根的外貌很滿意。

北達科他州參議員克拉默(Kevin Cramer)透露，川普曾詢問他關於柏根的缺點，「我說『我就是想不到任何缺點』」，克拉默列舉出柏根在商業方面的豐富經驗，給予高度評價。

前川普策士巴農(Steve Bannon)說，川普在柏根身上看到「一雙可以幫助做好事情的安全之手」。

民主黨籍前北達科他州州參議員、知名電台脫口秀主持人海特坎普(Joel Heitkamp)說：「如果川普需要資金，柏根有錢而且願意花錢。」而且，柏根並不羞於對川普展示忠誠。

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