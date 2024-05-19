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三K黨背景候選人准參加共和黨初選

編譯潘勛／綜合報導
「反誹謗聯盟」官網貼出照片顯示，有意角逐共和黨密蘇里州長初選的麥克拉納漢不但和新納粹組織主要幹部合影(左圖中)，還和穿白袍的蒙面三K黨員在燃燒的十字架前行納粹舉手禮。(Anti-Defamation League官網)
「反誹謗聯盟」官網貼出照片顯示，有意角逐共和黨密蘇里州長初選的麥克拉納漢不但和新納粹組織主要幹部合影(左圖中)，還和穿白袍的蒙面三K黨員在燃燒的十字架前行納粹舉手禮。(Anti-Defamation League官網)

密蘇里州柯爾郡(Cole County)巡迴上訴法院法官渥克(Cotton Walker)17日駁回該州共和黨委員會之請，允許擁有三K黨(Ku Klux Klan)背景的麥克拉納漢(Darrell McClanahan)得以參加8月的共和黨初選。

美聯社報導，麥克拉納漢正與副州長柯厚(Mike Kehoe)、州參議員艾格爾(Bill Eigel)等人角逐州長選舉的共和黨黨內提名；現任州長帕森(Mike Parson)任期屆滿，無法再競選連任。

麥克拉納漢的律師羅蘭德(Dave Roland)表示，法官的裁決確保政黨高層並沒有幾乎無限的裁量權，決定誰能獲准進入初選；共和黨人提案的理論，應該是要求法院不讓人列名選票，即便在選舉前一天。

麥克拉納漢自述「挺白人」，但否認有種族歧視或反猶太；他2月名列近280名共和黨候選人之中，想競選公職。

密蘇里州共和黨部原本已受理麥克拉納漢的申請，但另一名州議員在社群媒體貼出一張照片顯示麥克拉納漢在行納粹舉手禮，共和黨隨即廢除他的參選申請。麥克拉納漢向「聖路易郵報」(St. Louis Post-Dispatch)證實，照片並非造假。

渥克法官在判決書中寫道，共和黨已明確表示不支持麥克拉納漢參選，也有公開不支持麥克拉納漢的自由，以及駁斥任何違反黨價值的言論意見之自由。

麥克拉納漢主張，密蘇里共和黨知道他的信念；他2022年曾以共和黨黨籍參選聯邦參議員。另外他2023年控告「反誹謗聯盟」(Anti-Defamation League)，原因是該組織在線上貼文說他是白人至上主義者，妨害他的名譽。

麥克拉納漢在控告反誹謗聯盟時自述，自己只是挺白人而已；另外表示，自己不是3K黨員，只收到一年的榮譽黨員資格。他去參加私人的宗教聚會，是基督認同十字架點亮典禮，結果被不編說成焚燒十字架。

共和黨 密蘇里州 參議員

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