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川普封口費案作證 柯恩承認關鍵談話可能有出入

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普「封口費」庭審16日繼續，至少九位共和黨籍國會議員現身紐約法庭，眾星拱月地出現在川普左右，以行動力挺川普。(路透)
前總統川普「封口費」庭審16日繼續，至少九位共和黨籍國會議員現身紐約法庭，眾星拱月地出現在川普左右，以行動力挺川普。(路透)

前總統川普「封口費」案庭審16日繼續，川普的前私人律師柯恩(Michael Cohen)以控方明星證人身分作證；與此同時，至少九名共和黨籍國會議員現身紐約法庭，眾星拱月地出現在川普左右。這批出席該案審判的共和黨人，以行動力挺川普，其實冒著可能危及當天華府幾個關鍵議案表決的風險。

柯恩16日作證時，承認之前他敘述與川普曾有的關鍵談話，可能不像他所講述的方式發生。

柯恩之前作證說， 他和川普曾於2016年10月某日通話，表示他會處理付錢給艷星丹尼爾斯之事讓川普放心，讓她對與川普的一夜情保持沈默。 

但是川普的辯護律師白朗奇(Todd Blanche)16日拿著簡訊質問柯恩，這些簡訊似乎顯示柯恩那天並未與川普通話，而是與川普的保鑣討論一名愛惡作劇的青少年打電話騷擾柯恩。

柯恩被這麼一問似乎措手不及，對於通話內容的記憶動搖，白朗奇則指控他說謊，但是柯恩堅稱在96秒鐘的第二通電話中，確實和川普說了話，並說之前的作證「我相信我說了真話」 。雙方你來我往唇槍舌劍，讓一些陪審員聽得入神，並使柯恩的可信度受到更嚴密的審視。 

當天由於有九位共和黨國會議員現身紐約法庭，法庭前兩排專為川普友人保留的座位不夠坐，川普競選團隊首席顧問艾普斯坦(Boris Epshteyn)不得不請一些議員坐到法庭後方。

「國會山莊報」(The Hill)報導，眾院監督問責委員會(House Oversight and Accountability Committee)和司法委員會當天上午都安排了聽證會，由於多位議員赴紐約旁聽審判，議員蓋茲和比格斯可能會錯過司法委員會聽證；博伯特和盧納等監督委員會成員則須兼程趕回華府參加移至晚上8時舉行的聽證會。

控方明星證人柯恩16日作證時承認之前他敘述與川普曾有的關鍵談話，可能不像他所講述...
控方明星證人柯恩16日作證時承認之前他敘述與川普曾有的關鍵談話，可能不像他所講述的方式發生。(歐新社)

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