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結束兩年封閉狀態 美中防長月底香格里拉對話會期間會晤

記者黃國樑／即時報導
美國國防部長奧斯丁(右)與中國國防部長董軍(左)可望月底在新加坡香格里拉對話會期間進行會晤。 (美聯社、微信)
美國國防部長奧斯丁(右)與中國國防部長董軍(左)可望月底在新加坡香格里拉對話會期間進行會晤。 (美聯社、微信)

據英國金融時報報導，美中兩國國防部長將於這個月稍後舉行兩年來的首次面對面會面，重啟2022年關係急劇下滑而關閉的溝通管道。知情人士透露，美防長奧斯丁和去年12月任命的中國防長董軍將於這月底在新加坡香格里拉對話防務論壇上會面。

報導稱，時任美國眾議院議長南希·佩洛西 (Nancy Pelosi) 在2022年訪問台灣，激怒了北京，之後中國關閉了與華盛頓的軍事聯繫。中國國家主席習近平去年11月在舊金山與拜登總統舉行旨在穩定關係的峰會時同意重新開放兩軍之間的管道。

報導說，雙方重新接觸的另一個跡象是，五角大廈印太事務高級官員伊利．瑞特納（Ely Ratner）周四與中央軍委國際軍事合作辦公室主任李斌少將進行了通話。這是自2019年以來該職位任職者之間的首次交換。

一名美國國防官員表示，「我們看到美國和中華人民共和國國防和軍事領導人在多個層面進行坦誠對話的價值，因為這為我們的官員提供了坦誠談論所關注問題的機會。」「開放軍隊之間的溝通管道對於防止競爭演變成衝突非常重要。」

當被問及新加坡論壇時，五角大廈發言人表示，「沒有任何具體會議要宣布」。但他表示，瑞特納與李斌的通話強調美國「致力於落實總統加強軍事交流的指示」。

去年在香格里拉，中國拒絕同意奧斯丁與當時剛被任命為國防部長不久的李尚福會面，因為美國尚未取消川普政府期間針對李尚福實施的制裁。幾個月後，作為對解放軍腐敗調查的一部分，中國解除了李的職務。

德國馬歇爾基金會中國問題專家葛來儀表示，奧斯丁與董軍的會晤將是在台灣和南海等議題上「強化美方訊息的好機會」。但她表示，更重要的管道是與中國軍委會副主席的溝通。 「毫無疑問，奧斯丁希望在香格里拉對話會上與董軍會面後能與軍委副主席進行接觸」。葛來儀說，「中國堅持首先與其國防部長舉行會晤。」

報導稱，近幾個月來，兩軍關係顯示出穩定的跡象，包括中國戰鬥機最近停止了在南海上空圍繞美國偵察機的「危險或脅迫」行動。但近幾個月來，華盛頓對中國在仁愛礁周圍的侵略活動極為擔憂。

五角大廈表示，瑞特納利用與李的通話表達了對「中國針對在南海合法作業的菲律賓船隻採取的危險行動」的擔憂。

奧斯丁 五角大廈 國防部

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