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國會暴亂暴徒與警察 分別在西維州、馬州參選聯邦議員

編譯潘勛／綜合報導
西維吉尼亞州議會前任眾議員伊凡斯。2020年12日宣誓就職，隔月就參加國會暴動，後來因此辭職，並被判入獄三個月。現在他要爭取共和黨聯邦眾議員的提名。(美聯社)
西維吉尼亞州議會前任眾議員伊凡斯。2020年12日宣誓就職，隔月就參加國會暴動，後來因此辭職，並被判入獄三個月。現在他要爭取共和黨聯邦眾議員的提名。(美聯社)

西維吉尼亞州前任州眾議員伊凡斯(Derrick Evans)曾參與2021年1月6日國會山莊暴亂，但他認為那樣還不夠，為了要長期出入國會，故參選西維州的聯邦眾議員初選；而在馬里蘭州，曾在暴亂案當天保衛國會山莊的警員鄧恩(Harry Dunn)看到國會居然表決讓前總統川普脫罪，不承認發生過使他同仁喪生的暴力與創傷，因此投入州內的聯邦眾議員初選。

有15年從警資歷的前任國會山莊警察鄧恩，因不滿在國會暴亂中犧牲的同仁遭國會共和黨...
有15年從警資歷的前任國會山莊警察鄧恩，因不滿在國會暴亂中犧牲的同仁遭國會共和黨人詆毀，決定出馬角逐馬里蘭州聯邦正議員席次。(美聯社)

美聯社報導，伊凡斯與鄧恩，對2021年1月6日當天國會天發生的事有極為不同的詮釋，但他們參選的行動，或許可以顯示選民對國會暴亂案的看法與意義，是否隨時間而有改變。

哥倫比亞大學國際與公共事務學院資深研究員那夫塔利(Timothy Naftali)表示，伊凡斯與鄧恩適足以體現兩大政黨就他們致力於法律及秩序那方面，出現轉變，值得關注。一名前任警員可能成為民主黨的提名人，而共和黨可能「挑選並不後悔的重罪罪犯」，此人「自豪地展示他1月6日違法的事實」。這種分裂的畫面，15年前無人能想像。

外界認為，共和黨現任的西維州建制派國會議員選情很穩，伊凡斯想拉他下馬機率渺茫，同時他在籌款方面，也不如鄧恩在馬里蘭州一般有優勢，但他倆參選，至少出現可能性，就是對1月6日當天發生的暴力、破壞，有天差地異觀點的兩個人，可能在眾院共事。

40歲的鄧恩是民主黨人，去年12月從國會警局辭職，在此之前已服務15年，只差四年就有領退休金資格。他表示出來競選國會議員，是因為激起國會暴亂的那些力量，今天仍在國內橫行，他愛國，認為站出來捍衛民主是自己的職責。

39歲的伊凡斯是共和黨人，堅決支持川普，自稱是唯一「有膽量」的民選官員，願挺身而出阻止國會認證拜登2020年總統勝選。事件兩天後他被捕，2022年3月在法庭上認罪，被判處三個月監禁，於同年10月出獄。去年他改口稱受到政治迫害，並自稱是愛國者。

眾議員 共和黨 西維吉尼亞州

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