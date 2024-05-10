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前國務卿喜萊莉柯林頓批評挺巴學運 稱年輕人「不是很了解」中東歷史

編譯周辰陽／即時報導
前國務卿柯林頓4月17日出席百老匯音樂劇「新綠野仙蹤」（The Wiz）的首映之夜。（路透）
前國務卿柯林頓4月17日出席百老匯音樂劇「新綠野仙蹤」（The Wiz）的首映之夜。（路透）

前國務卿喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）9日抨擊大學校園的抗議人士，稱年輕人「不是很了解」中東地區的歷史。

紐約時報報導，柯林頓當天上MSNBC談話節目時表示，就跟主持人史卡伯勒（Joe Scarborough）一樣，「在過去許多個月裡，我跟很多年輕人進行了許多次的對話，他們壓根不是很了解中東的歷史，或者，老實說，世界上很多地區的歷史，包括我們自己的歷史」。

柯林頓女士接著繼續暗示，年輕人「不知道」，如果巴勒斯坦自治政府（PA）前領導人阿拉法特接受了她的先生、柯林頓前總統促成的協議，巴勒斯坦人民早已有了自己的國家， 「他沒能說好，這是史上最大悲劇之一」。

據報導，柯林頓的發言是針對史卡伯勒所提出大學校園激進化相關的廣泛問題。儘管有些網友同意她的觀點，但也有網友指出，在哥倫比亞大學擔任國際和公共事務教授的柯林頓低估了學生的能力。還有人認為，她對於以巴奧斯陸和平進程失敗的描述過於簡化。

雪城大學歷史學教授兼中東專家哈利勒（Osamah F. Khalil）受訪時表示，柯林頓這樣說「真的不夠誠實」。他指出，在2000年的大衛營峰會前夕，阿拉法特曾警告過柯林頓前總統，「兩邊還沒有準備好」，又稱把責任直截了當歸咎於巴勒斯坦人有欠公平。

哈利勒表示，還有其他錯過的敲定解決方案契機，「外交不是一次性的床墊銷售」。他也認為，柯林頓對於學生的言論未能給予他們或正發生抗議的菁英教育機構應有的認可。

柯林頓 巴勒斯坦 哈利

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