民主黨進步派標竿 參議員桑德斯拚連任

被視為民主黨進步派標竿人物的82歲佛蒙特州聯邦參議員桑德斯6日宣布將競選連任。(路透)

民主黨 進步派標竿人物，82歲的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)6日宣布將競選連任。來自堅強的民主黨地盤，桑德斯幾乎已經可以確保第四度當選；但正當民主黨內部為以哈戰爭意見分歧的時候，一向公開批評拜登 政府加薩政策的桑德斯，可能繼續會對拜登陣營造成不小傷腦筋問題。

桑德斯主張以哈雙方必須立即停戰，人道救援物資必須大量進入加薩地區，美國也應立即停止援助內唐亞胡主政下的以色列。

他接受美聯社訪問時說，「我們活在複雜、困難的政治時刻當中，加薩戰爭的問題，我強烈不同意拜登的做法。」

對於川普，他同樣毫不客氣地說，「依我之見，川普是最危險的總統，也曾是美國歷史上最危險的總統。」

正因為川普可能重返白宮，桑德斯說，出於對美國民主前途的憂慮，他決定繼續留在參議院。他在宣布競選連任的影片中說，2024年的選舉「是我們一生當中關係最重大的選舉。」

「美國還能繼續以民主政體運作下去嗎？還是邁向威權主義政府？」他也懷疑，美國有沒有辦法逆轉「史無前例的收入與財富不公平」，能不能創造出為全民服務的政府，而不是繼續目前這個「任由富裕選舉金主把持」的政治體制。

桑德斯從政40年，自由派理念與率直言語作風，始終如一。他力主全民健保，經費由政府全額負擔；有錢人加稅；減少軍事干預他國事務；大刀闊斧應對氣候變遷。他向來對大企業主不假辭色，要企業高管負擔更多社會責任。他擔任本屆參議院衛生教育勞工與退休金委員會主席，終於獲得施展抱負的機會。

其實桑德斯並無黨籍，但16年來都以民主黨黨團成員的身分，執行參議員職務；2016和2020年，兩度爭取民主黨總統提名失敗；去年他表明不再競逐白宮，支持拜登連任。