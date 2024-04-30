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各國遣使急探川普外交政策 英國最積極

編譯徐薏茹／綜合29日電
川普尋求重返白宮，外國官員都試圖影響他對一系列議題的看法。(路透)
川普尋求重返白宮，外國官員都試圖影響他對一系列議題的看法。(路透)

川普正尋求重返白宮，與此同時他也定期與外國官員會晤；這些外國官員都試圖影響他對一系列議題的看法。消息人士透露，許多討論都以俄烏戰爭的未來為核心，川普與拜登總統在這一議題方面持有不同觀點；另外也討論到其他議題，包括北約組織(NATO)的未來、關稅等。

參與討論的七名歐洲大使透露，2021年1月6日國會暴亂事件，以及多起針對川普的刑事指控一一浮現後，許多外國使節和領袖一度懷疑川普是否會再次成為共和黨總統提名人，但隨著他身為共和黨領袖的地位逐漸鞏固，他們開始與其對話，並彼此分享關於誰對川普有影響力，以及哪些論點可能奏效的筆記。大使們也與川普的顧問、友人、海湖莊園(Mar-a-Lago)俱樂部成員接觸。

但目前尚不清楚這些對話是否會對川普產生影響，一名歐洲大使透露，川普擔任總統時經常出其不意地打擊盟友，對於外交事務也缺乏仔細理解，許多領袖認為他的執政是出於自戀和報復心態。

然而這名大使表示，與拜登政府相比，川普的核心圈較容易接觸，決策更快，而且川普不會拘泥於美國政府的每一項長期政策，這可能令人耳目一新。

與川普交談的領袖也包括右翼國家元首，以及其他因高壓統治而受到國際批評的官員，川普與其中一些人有長期交往，例如沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·沙爾曼(Mohammed bin Salman)。

川普的顧問透露，有許多國家試圖討好川普，其中最積極的是英國官員，據五名知情人士的透露，一名英國外交官多次造訪海湖莊園、出席川普的超級星期二慶功派對、與川普私下共進晚餐、參與川普的競選活動，並會見共和黨高層。

川普競選團隊並未對這些會晤的細節發表評論，僅表示這是川普在世界領袖間擁有勢力的象徵，競選團隊發言人李威特(Karoline Leavitt)說：「美國盟友焦急地希望川普可以連任，中止因拜登的軟弱而造成的戰爭與混亂。」

川普尋求重返白宮，外國官員都試圖影響他對一系列議題的看法。(路透)
川普尋求重返白宮，外國官員都試圖影響他對一系列議題的看法。(路透)
川普尋求重返白宮，外國官員都試圖影響他對一系列議題的看法。波蘭總統杜達4月17日...
川普尋求重返白宮，外國官員都試圖影響他對一系列議題的看法。波蘭總統杜達4月17日在紐約川普大廈與川普會面。(美聯社)

川普 拜登 共和黨

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