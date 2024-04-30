各國遣使急探川普外交政策 英國最積極

川普尋求重返白宮，外國官員都試圖影響他對一系列議題的看法。(路透)

川普 正尋求重返白宮，與此同時他也定期與外國官員會晤；這些外國官員都試圖影響他對一系列議題的看法。消息人士透露，許多討論都以俄烏戰爭的未來為核心，川普與拜登 總統在這一議題方面持有不同觀點；另外也討論到其他議題，包括北約組織(NATO)的未來、關稅等。

參與討論的七名歐洲大使透露，2021年1月6日國會暴亂事件，以及多起針對川普的刑事指控一一浮現後，許多外國使節和領袖一度懷疑川普是否會再次成為共和黨 總統提名人，但隨著他身為共和黨領袖的地位逐漸鞏固，他們開始與其對話，並彼此分享關於誰對川普有影響力，以及哪些論點可能奏效的筆記。大使們也與川普的顧問、友人、海湖莊園(Mar-a-Lago)俱樂部成員接觸。

但目前尚不清楚這些對話是否會對川普產生影響，一名歐洲大使透露，川普擔任總統時經常出其不意地打擊盟友，對於外交事務也缺乏仔細理解，許多領袖認為他的執政是出於自戀和報復心態。

然而這名大使表示，與拜登政府相比，川普的核心圈較容易接觸，決策更快，而且川普不會拘泥於美國政府的每一項長期政策，這可能令人耳目一新。

與川普交談的領袖也包括右翼國家元首，以及其他因高壓統治而受到國際批評的官員，川普與其中一些人有長期交往，例如沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德·沙爾曼(Mohammed bin Salman)。

川普的顧問透露，有許多國家試圖討好川普，其中最積極的是英國官員，據五名知情人士的透露，一名英國外交官多次造訪海湖莊園、出席川普的超級星期二慶功派對、與川普私下共進晚餐、參與川普的競選活動，並會見共和黨高層。