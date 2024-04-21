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川普招10萬人監票 專家喊不容易

編譯潘勛／綜合20日電
共和黨全國委員會與川普表示，2024年總統選舉時，將招募10萬多人到戰場州監督開票，以確保選舉「透明公正」。圖為設於拉斯維加斯的投票所。(歐新社)
共和黨全國委員會與川普表示，2024年總統選舉時，將招募10萬多人到戰場州監督開票，以確保選舉「透明公正」。圖為設於拉斯維加斯的投票所。(歐新社)

共和黨全國委員會(RNC)與準總統提名人川普表示，2024年總統選舉時，將招募10萬多人到戰場州監督開票，以確保選舉「透明公正」，但此說遭到一些人質疑，認為有可能恫嚇選民，而且辦不到。

今日美國報(USA Today)報導，RNC與川普陣營19日聯合宣布，只要投票進行或計票之中，共和黨監票人就會觀察整個過程，回報一切異常；碰到異常或問題，他們統合起來的全委會律師及志工律師，將提供快速反應服務，以解決問題，行動方案久經試煉、精密。

他們的聲明另譴責民主黨2020年動用「伎倆」，但沒說那些伎倆是什麼。

民主黨法律專家、洛杉磯羅耀拉法學院(Loyola Law School)教授黎維特(Justin Levitt)表示，共和黨要找到10萬志工監票是辦不到的事，倒不如宣稱說有1000萬人。黎維特表示2008年他曾推動要找數萬志工替前總統歐巴馬選戰服務，但「真的很難」。

黎維特表示，志工在投票站做的事瑣碎無味，例如幫民眾登記投票，或者拿選民所用語文的選票，但工作絕非共和黨全委員聲稱的那樣；假如志工的工作是站在投票站，監督根本沒發生的詐欺，那麼真的很難招到人那麼做，原因在要站15個鐘頭。

RNC表示，其志工將監督五大領域：「投開票機器的後勤與精準」、早期投票、選舉日投票、郵寄選民的處理、投票後活動如驗票、計票及重新驗票。共和黨另表示，每個戰場州都會設一條「選舉正直熱線」，但未說明在哪些州、熱線要配置多少接聽人力。

RNC共同主席、川普二媳婦賴拉(Lara Trump)表示，每張選票、每個選區、選票處理中心、每個郡、戰場州，都會派人到那兒；共和黨全委會正在全國招聘成百上千選舉正直工作人員，人數多於以往，原因在共和黨還要招數千名觀察員，以保護2024年選舉；各州選戰幕僚承擔起招募、訓練的任務，只要時間辦得到，就為監票人員及選務人員日夜排班。

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