蘇利文之妻 擬參選新罕州眾議員

國家安全顧問蘇利文的妻子瑪姬·古蘭德(圖)，有意參選新罕布夏州聯邦眾議員。(取自司法部官網)

據福斯新聞網(Fox News)報導，現任國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)的妻子瑪姬·古蘭德(Maggie Goodlander)有意參選國會眾議員 。但報導也指出，她已經16年不曾投過票，而且也不住在她屬意參選的新罕布夏州 選區。

Fox News引述消息人士說，目前在司法部擔任高級律師的古蘭德，與夫婿同住在華府，她正在考慮投入新罕布夏州第二國會選區的競選。州政府檔案顯示，古蘭德2008年總統大選透過不在籍投票後，就不曾在該選區投過票。不過，2016年她在新罕布夏第一選區登記為選民。

古蘭德的父親坦波西(Sam Tamposi)是新罕州共和黨 要角；母親貝蒂．坦波西(Betty Tamposi)在1988年曾出馬競逐第二選區的聯邦眾議員席次，不過在共和黨內初選就落敗。目前該選區的眾議員、民主黨籍的卡斯特(Annie Kuster)，已宣布今年底任期結束後，不再尋求連任。

古蘭德曾畢業於耶魯大學法學院，為已去世的參議員喬．李柏曼和約翰．馬侃都工作過，還為最高法院法官斯蒂芬．布雷耶擔任過書記員，並在新罕布夏大學法學院和達特茅斯大學教授憲法。她在為李柏曼參議員工作時，與蘇利文在慕尼黑的一次安全會議上相識。

如果古蘭德真的參選，她和夫婿的「高層人脈」直達前任總統柯林頓夫婦、歐巴馬和拜登，屆時將是一大助選利器。