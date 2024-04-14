我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑鼠尿傳播 紐約「鉤端螺旋體病菌」病例激增 嚴重可致腎衰竭、腦膜炎

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

指控對中東態度「懦弱」 伊朗大規模空襲以色列 川普痛批拜登

中央社／賓州施奈克斯維13日綜合外電報導
在伊朗今晚大規模空襲以色列後，美國前總統川普痛批現任總統拜登，指控他突顯出美國對中東態度「懦弱」。（歐新社）
在伊朗今晚大規模空襲以色列後，美國前總統川普痛批現任總統拜登，指控他突顯出美國對中東態度「懦弱」。（歐新社）

伊朗今晚大規模空襲以色列後，美國前總統川普痛批現任總統拜登，指控他突顯出美國對中東態度「懦弱」。川普與拜登將於11月美國總統大選再度交鋒。

法新社報導，川普（Donald Trump）在賓州一場造勢活動上說：「祈求上帝保守以色列人民，他們正遭受攻擊，那是因為我們展現出極大的軟弱。」

伊朗今天晚間動用無人機和飛彈，對以色列發動前所未有的攻擊。

伊朗駐大馬士革使館區在本月1日遇襲，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）的7名軍官喪命，包括2名高階將領；伊朗矢言報復以色列。

川普在他任內曾下令殺害一名在巴格達的伊斯蘭革命衛隊將領，並讓美國退出伊朗核子協議，還多次指責民主黨籍對手拜登對伊朗態度懦弱。

川普表示：「我們表現出的軟弱令人難以置信，如果是我們（共和黨）執政，就不會發生這種狀況。但美國正在為以色列祈禱，我們向每個處於險境的人提供絕對的支持。」

此外，拜登與他的軍事和安全顧問齊聚白宮，他在社群媒體平台X發文說，美國「支持以色列抵禦來自伊朗及其代理人威脅的承諾堅若磐石」。

伊朗 以色列 川普

上一則

賓州26駁船鬆脫 險撞麥基斯岩大橋

延伸閱讀

取賓州得天下？搶關鍵搖擺州 川普、拜登先後赴賓州造勢

取賓州得天下？搶關鍵搖擺州 川普、拜登先後赴賓州造勢
拜登計畫擴建加州2國家紀念碑 北加貝律耶沙雪山紀念碑擬增1.3萬英畝

拜登計畫擴建加州2國家紀念碑 北加貝律耶沙雪山紀念碑擬增1.3萬英畝
WSJ民調：墮胎議題左右搖擺州 川普恐丟郊區女性票

WSJ民調：墮胎議題左右搖擺州 川普恐丟郊區女性票
CNN：拜登最想避免的事還是來了 但伊朗似無意與美直接衝突

CNN：拜登最想避免的事還是來了 但伊朗似無意與美直接衝突

熱門新聞

8日全美可看見日全食的地區和時間，從右上方的緬因州霍爾頓開始，一直到左下方的德州聖安東尼奧。(圖取自NASA)

1張圖／日全食各州時刻表看這裡 錯過要等到2045年

2024-04-06 22:03
蟬的成年生命期僅占漫長一生的0.5%，其餘99.5%的時間都在地下度過。(路透)

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

2024-04-06 09:43
桃福餐廳創始人、亞裔名廚張錫鎬(David Chang)。(截取自桃福餐廳官網)

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

2024-04-11 14:00
美國當地時間7日，西南航空一架波音737-800型客機起飛途中驚傳引擎上方遮罩自行解體的離譜事故，機艙人員發現後立即通報，原機第一時間折返丹佛國際機場後順利降落。圖為事故班機。(取自X)

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

2024-04-07 20:45
(取自X平台)

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

2024-04-12 21:30
Meta執行長查克柏格5日在富豪排名榜上，撂倒特斯拉執行長馬斯克，躍居全球第三大富豪。美聯社 （路透）

2020年來首見 查克柏格身價超車馬斯克 成全球第三大富豪

2024-04-06 14:28

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透

高冷還是封閉？12星座最「難以接近的TOP4」天蠍很有距離、雙子看不透
為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利

為「辣椒油」註冊商標遭反彈 亞裔名廚：不再強制執行專利